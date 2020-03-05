Как финалистки Мисс Алматы хоккеистками стали

Всем известно, что трус не играет в хоккей, и в то же время для того, чтобы выйти на подиум, освещенный тысячами софитов, и предстать перед объективами сотни фото и видеокамер, нужно быть смелой и решительной девушкой.

Конкурсы красоты сегодня – это не просто дефиле в роскошных платьях на каблуках. Претендентки на заветную корону должны быть красивыми не только внешне, очень важен тот посыл, который они несут, а также идеи, которые отстаивают. Кроме того, организаторы конкурсов стараются вовлечь конкурсанток в спортивные, творческие, социальные и другие проекты, чтобы выбрать лучшую не только по внешности, но и по ее делам. Традиционно, на протяжении последних нескольких лет финалистки Мисс Алматы играли в футбол с командой журналисток, но в 2020 году организаторы пошли на риск и отправили девушек играть в хоккей… с профессиональными спортсменками. Чем все это закончилось, выяснил корреспондент zakon.kz.

Всем известно, что трус не играет в хоккей, и в то же время для того, чтобы выйти на подиум, освещенный тысячами софитов, и предстать перед объективами сотни фото и видеокамер, нужно быть смелой и решительной девушкой.

Поэтому хоккейный матч, состоявшийся на раскаточной арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, стал хорошей проверкой на прочность для самых красивых девушек Алматы.

Мы всегда стараемся креативно подходить ко всем мероприятиям, от них должна быть польза. Мы хотим обратить внимание жителей Алматы на хоккей, надеемся, что это даст толчок в его развитие. Для девушек это интересно, оригинально. Если кто-то не будет играть в хоккей, может встать на коньки, покататься. По крайней мере, эмоции и впечатления у девушек останутся на всю жизнь, - рассказал организатор Мисс Алматы Совет Сеитов.

На лед вышли команды "Снежные королевы" и "Холодное сердце".

В составе каждой команды (по 6 игроков в каждой) были, помимо финалисток Мисс Алматы, бронзовые призерки Женской Евролиги-2019/20, хоккеистки алматинского женского хоккейного клуба, "Айсулу", а также юные хоккеистки детских алматинских клубов "Стрижи" и "Медведи".

Девушки последнюю неделю ходили на тренировки, катались с клюшками, учились обращаться с шайбой. Накануне игры мы выбрали 8 девушек, которые в итоге вошли в команды. Тренировал их член жюри, любитель хоккея Адылжан Садыков и хоккейный тренер Валерий Фуга, - рассказал Совет Сеитов.

Так как финалистки Мисс Алматы ранее не играли в хоккей, игру было решено провести в формате половина тайма, то есть, матч длился всего 10 минут.

Но и этого хватило, чтобы увидеть зрелищные моменты.

По правилам, право забивать голы было предоставлено исключительно финалисткам Мисс Алматы. Все остальное согласно установленным в хоккее правилам, все игроки в соответствующей хоккейной экипировке.

Капитанами команд также стали участницы конкурса красоты.

Я много лет занималась фигурным катанием, и я очень рада вернуться на лед. Но в хоккей я играла впервые, конечно, сложновато, но очень интересно. Надеюсь, когда-нибудь сыграю еще, - призналась капитан команды "Снежные королевы", финалистка Мисс Алматы Александра Розанова.

Основное время игры закончилось со счетом 1:1, после матча была назначена серия буллитов, которые также выполняли только финалистки.

Когда забивали голы, ощущали счастье, было весело и радостно. Но, я думаю, могли бы сыграть лучше, если бы немного больше потренировались. Мы в основном учились передавать шайбу, настоящая игра была первый раз, испытали себя, - поведала Александра Розанова.

Лучшими игроками матча признаны финалистка Мисс Алматы-2020 Арай Даркенбай, а также юные голкиперы обоих команд Таисия Гусева и Еркеназ Копжасарова.

Игра прошла в позитивной, дружелюбной атмосфере, к счастью, обошлось без травм и падений, победила дружба.

У финалисток Мисс Алматы в середине марта состоится творческий полуфинал, а 7 апреля финал. Хоккеистки, в свою очередь, уже на этой неделе завершат сезон. С 6 по 10 марта в Алматы состоятся заключительные матчи Чемпионата РК по женскому хоккею, и алматинский клуб "Айсулу" имеет неплохие шансы пополнить свою коллекцию наград очередным титулом чемпионок страны.

Альберт Ахметов

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