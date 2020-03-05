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Роналдиньо грозит арест в Парагвае

Полиция провела обыск в номере гостиницы, где остановился Роналдиньо со своим братом.

Фото : Fiscalía Paraguay5 марта 2020, 15:49

Экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо задержали в Парагвае, передает zakon.kz.

Как сообщает AS, парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца. Его подозревают во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в номере гостиницы, где остановился Роналдиньо со своим братом. Оба сейчас остаются в номере под наблюдением стражей правопорядка. 5 марта они должны дать показания.

Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. Прокурор должен завершить процедуру ареста экс-игрока.

Еще один человек, сопровождавший братьев, был арестован. Задержанные уверяют, что именно он обманул их и должен понести ответственность, сообщает ESPN.

Ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Он обязан заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.


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