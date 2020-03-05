Велокоманда "Астана" пропустит весенние классики из-за коронавируса

В официальном заявлении команды отмечается, что начиная с сегодняшнего дня и до 20 марта велосипедная "Астана" не будет участвовать ни в каких соревнованиях из-за ситуации с распространением вируса COVID-19.

Фото : Astana ProTeam

Казахстанская команда Про-тура "Астана" объявила о том, что пропустит весенние классики "Страде Бьянке", "Париж – Ницца" и "Тиррено – Адриатико" из-за свирепствующего в мире коронавируса, передает zakon.kz. В официальном заявлении команды отмечается, что начиная с сегодняшнего дня и до 20 марта велосипедная "Астана" не будет участвовать ни в каких соревнованиях из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Это решение было принято после тщательного рассмотрения вопроса менеджментом и докторами команды. Данной мерой, мы решили защитить здоровье наших гонщиков и персонала, а также взять на себя ответственность перед обществом в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Конечно, мы бы предпочли участвовать во всех предстоящих гонках, но на данный момент главное – это безопасность. Впереди у нас долгий сезон с большим количеством важных гонок. Это было трудное решение, но мы должны защитить велосипедную семью, а также наши собственные семьи дома, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров. Таким образом, велокоманда снялась с гонок на 15-дневный период

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