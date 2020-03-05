Известный абаевед призвал девушек вместо учебы рожать

Лекция в школе вызвала скандал.

В Таразе абаевед, кандидат филологических наук Омар Жалел на лекции в Назарбаев интеллектуальной школе призвал школьниц рожать, а не учиться. Эта фраза прозвучала в рамках его выступления, посвященного жизни и творчеству казахского просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

Он был приглашен в рамках нового проекта по корпоративному обучению во всех Интеллектуальных школах проводятся встречи с учеными, посвященные 175-летию со дня рождения Абая.

Девушки не должны становиться академиками, они должны рожать академиков. Предназначение девушек – рожать. Это работает, как маркер. Когда он высыхает, его обычно выбрасывают, - сказал филолог.

Это заявление стало поводом для возмущения со стороны школьниц.

Почему я должна в XXI веке выслушивать, что я должна учиться не для того, чтобы добиться в жизни что-то, а для того, чтобы я родила не тупого ребенка, - на своей странице Instagram ученица 11-го класса Аяулым Канатбек.

Девушка также призвала женщин защищать свои права. Ее позицию поддержали в администрации образовательного учреждения.

Автономная организация образования "Назарбаев интеллектуальные школы" поддерживает позицию ученицы 11-го класса интеллектуальной школы Тараза Аяулым Канатбек и выражает согласие с постом в социальной сети Instagram, в котором она высказывает собственное мнение о миссии девушек в современном обществе. Мы не разделяем мнение Омара Жалела о роли и значении девушек в обществе, прозвучавшие на встрече, - сказали в региональном филиале НИШ.

Омар Жалел славится своими нетривиальными высказываниями. Интервью с ним часто публикуются в казахоязычных СМИ. Так, в феврале этого года на сайте информационного портала "Алаш айнасы" появилась статья, в которой Жалел рассказал о важности многоженства и своих планах обзавестись второй женой. По его мнению, в древности казахи имели по четыре жены. Жалел назвал многоженство выгодной инвестицией в будущее.

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