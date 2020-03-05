Праймериз в новом формате проведут в Nur Otan

Срок - с 30 марта по 16 мая.

На заседании Бюро Политического совета партии Nur Otan было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

На заседании Бюро было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая текущего года, - написал он в twitter.

На заседании Бюро было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая текущего года. — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) March 5, 2020

Считаю, что это правильная мера, которая позволит нам выявить самых активных и надежных членов, которые будут решать вопросы от имени партии, - сказал Елбасы.

По информации сайта Елбасы, по итогам праймериз будут определены кандидаты для включения в предвыборные партийные списки в Мажилис и маслихаты всех уровней от партии Nur Otan.

5 марта в столице состоялось заседание Бюро Политического совета партии Nur Otan. Члены Бюро обсудили повестку заседания Политического совета партии, которое состоится 18 марта.

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