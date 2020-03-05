Биртанов прокомментировал слухи о смерти двух человек от коронавируса в Нур-Султане

Министр также отметил, что в случае получения непроверенных рассылок по мессенджерам звонить по телефону "горячей линии".

Информация о смерти двух граждан КНР от коронавируса в Нур-Султане недостоверная, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

- Мы даем информацию в последние дни, всю информацию по коронавирусу. Несмотря на это, к сожалению, среди людей в социальных сетях разные сообщения распространяются. Например, сегодня по WhatsApp распространяли о том, что сегодня в Нур-Султане умерли двое граждан граждан Китая. Или вчера, что в Алматы лечатся множество больных граждан Китая. Хотелось бы сказать, чтобы граждане не верили недостоверной информации, — сообщил Биртанов.

Он добавил, что также каждый день по WhatsApp пересылают информацию о том, как необходимо лечиться.

- Все меры, которые предпринимаются Минздравом, взвешены, согласованы, мы смотрим меры, которые принимают другие страны. Все это направлено на защиту наших граждан. С целью сохранение спокойствия прошу не поддаваться панике, не верить непроверенной информации, — сказал министр.

В случае, если нужно получить проверенную информацию, министр посоветовал зайти на официальный сайт Минздрава или звонить по телефону "горячей линии".

- Хотите получить проверенную информацию, есть сайт Минздрава, комитета, есть телеграмм-канал, страницы в социальных сетях, а также задать свои вопросы по горячей линии 1406. Только эта информация достоверная, вся остальная информация недостоверная, — заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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