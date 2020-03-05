Мы говорим про уят, забывая о намыс – актер Данияр Алшинов

Откровенное интервью с казахстанским актером.

Казахстанский актер Данияр Алшинов сыграл главную роль в фильме "Черный, черный человек", режиссер которого Адильхан Ержанов получил Азиатский "Оскар". Кроме того, зрители знают Данияра по ряду комедийных ролей, а сейчас в прокат вышла потрясающая картина "Жаным, ты не поверишь" с его участием. Корреспондент zakon.kz откровенно поговорил с Алшиновым о КВН, вайнерах, засилье комедий в нашем кино и понятии "уят".

- КВН-щики очень успешны в кино. Известно, что вы тоже играли в КВН, расскажите, насколько продолжительным был опыт, и какие качества вы в себе развили благодаря этой игре веселых и находчивых?

- Действительно, я играл в КВН с 11 класса школы до окончания 2 курса в Университете. Мог бы играть дольше, но уехал учиться в США. Все мои друзья продолжили играть в КВН, даже ездили в Сочи, неплохо там выступали. Безусловно, КВН дал мне многое. На тот момент, мне кажется, это была единственная возможность для молодежи как-то проявить себя творчески. Это сейчас есть Youtube, Instagram, Tik Tok, IGTV, киноиндустрия очень хорошо развита, а в то время я реально видел возможность хоть как-то проявить себя только в КВН. Конечно, это не сравнить с настоящим театральным опытом, но магию театра можно ощутить. Ты выходишь к живой аудитории, тебе в глаза бьет свет рампы, ты не видишь зрителей, но слышишь их реакцию на твое выступление, по ощущениям это близко театру. Также в КВН ты сам являешься автором шуток, на тот момент это была хорошая школа не только для меня, но и для многих молодых людей.

- А помог ли КВН вам преодолеть себя, побороть, например, стеснение?

- У меня были очень сильные зажимы, волновался страшно, и для меня каждый выход на сцену был сродни вызову. Но, в то же время, сцена – это наркотик, ни с чем не сравнить ощущения, когда слышишь смех многотысячной аудитории над твоей шуткой. У меня до сих пор сильна любовь к выступлению перед живой аудиторией, пока что компенсирую это работой на мероприятиях в качестве ведущего, где я, в основном, стараюсь импровизировать, общаться с залом, придумывать что-то интересное здесь и сейчас, такое совмещение стендапа и ведения мероприятия. Зрители это любят.

- Понятно, что КВН- это даже не театр, хотя, сценический опыт вы там получили, в связи с чем интересно узнать о вашем первом опыте в кино. Волновались перед камерой?

-Так или иначе, мы пытались что-то снимать всегда. На тот момент, в 2005 году, не было привычных нам форматов Youtube, Instagram, но мы снимали на пленочную видеокамеру. Позже, с друзьями пытались делать пилотные проекты для телевидения. Я всегда любил работать перед камерой. Честно говоря, то, что сейчас называется вайнами, я это делал вместе со своей сестренкой, когда мне было лет 13-14, а ей на 6 лет меньше. Она подыгрывала мне. До сих пор у меня сохранились эти видео.

- Когда-нибудь опубликуете их?

- Это семейный архив, и он таковым останется, не для широкой аудитории.

- Значит, когда вы впервые на съемочной площадке встали перед камерой, вам не было сложно?

- Совершенно верно. Я почувствовал легкость, сразу, в первый же день понял, что это – мое, я хочу это делать и могу. На тот момент я был темной лошадкой, наверное, потому что без профильного образования, но играл сразу с известными актерами. На тот момент ощущал, что хочу доказать всем, что могу это делать, был уверен как никогда. То есть, отучившись на инженера, я не был уверен, что смогу быть хорошим инженером, или, работая проект-менеджером, я понимал, что не смогу быть хорошим проект-менеджером. Но когда я пришел в кино, знал, что смогу сделать все, что попросит режиссер, я полюбил это дело раз и навсегда.

- Есть ли такие роли, которые вы никогда не согласитесь играть?

- Если ты соглашаешься на проект, значит, ты доверяешь режиссеру и этой истории. На этом этапе ты уже должен все для себя решить. Не знаю, что должно быть такого…

- Ну, например, постельные сцены в кино.

- Никогда не знаешь, какое предложение поступит. Возможно, это будет постельная сцена, которая будет художественно нести очень высокую ценность, будет драматургически оправданной и снята очень красиво. Если все эти 3 фактора сойдутся, было бы странно отказываться. Это, все-таки, работа.

- А как же негативная реакция пресловутых уятменов?

- Актеры ведь ничего не делают во вред людям, никого не убивают, ни к чему не призывают. Если в такой сцене есть ценность художественная, смысл, то я думаю, что актер не должен бояться. Кто, если не актер, может показать пример того, что человек должен быть свободен от осуждения, тем более в нашем обществе, где очень часто произносят слово "уят" и все, что с ним связано.

Недавно об этом думал, и такая мысль меня посетила, что у нас в казахской культуре, в нашем менталитете есть такое слово, как "уят", и оно означает многое, о нем много говорят. Но при этом все реже говорят о более объемном и важном понятии "намыс". Часто говорим: "Уят қайда?", но редко говорим: "Намыс қайда?". Почему так? На самом деле, про уят часто говорят совсем не там, где нужно. Во мне слово "намыс" пробуждает гораздо бОльший отклик, оно гораздо обширнее затрагивает сферу чести и достоинства.

- Роль Бекзата в фильме Адильхана Ержанова "Черный, черный человек"- очень серьезная сложная роль. Скажите, вы мысленно хотели такую роль до того, как вам ее предложили, или на вас вышли, вы долго думали и потом согласились?

- Когда я встретил Адильхана, сразу согласился, потому что у него есть четкое видение, понимание персонажа, истории, поэтому я был очень счастлив, что я получил роль, которую очень сильно хочу сыграть.

- Режиссер Адильхан Ержанов позволял проявить вашу индивидуальность? Или диктовал, что и как делать, ни шага в сторону?

- Адильхан разрешал предлагать, и принимал многие вещи. Многие не принимал, и я рад, потому что у него было более полное видение фильма. В начале съемок я еще не конца осознавал, какое это будет кино, персонажи, в отличие от Адильхана. Поэтому иногда мог "уходить" не в ту сторону, и режиссер вовремя меня направлял в нужное русло. Во время съемок я находился 24 часа в постоянном поиске чего-то интересного, были идеи, которые появлялись относительно Бекзата, из 10 только одна утверждалась режиссером. Но я удивился, что Адильхан Ержанов на пресс-конференции сказал, что актеры многое внесли в этот фильм. Мое мнение, что успех фильма – скорее заслуга Адильхана.

- В прокат вышла комедия "Жаным, ты не поверишь" с вашим участием. Какие впечатления фильм оставил у вас, как у зрителя?

- На мой взгляд, получилась лучшая казахстанская комедия за много лет. Такие восторженные отзывы слышу от многих зрителей, чье мнение мне важно, от кинокритиков, людей, которые разбираются в кино, от сценаристов, которые говорят, что, по их мнению, этот фильм можно смело назвать лучшей отечественной комедией. Я сам получил удовольствие от просмотра фильма и пойду на него еще раз.

"Жаным, ты не поверишь" сделан ребятами с большим опытом кинопроизводства, это был первый продюсерский проект четырех молодых, но уже опытных, талантливых деятелей казахстанского кино. Они создали свой продакшн и сняли свое кино, за этим всем стоит хорошая история. Когда мне только предложили роль, я почувствовал настоящую, молодую, живую творческую энергию.

В фильме много экспериментов, как визуальных, так и технических, это глоток свежего воздуха в казахстанском кинематографе. Ребята изначально понимали, что они снимают не просто комедию диалогов или комедию положений, изначально настраивались на визуальную комедию, продумали ее очень хорошо, вплоть до цветов в кадре, впечатляющий грим, продуманный монтаж, все склейки визуально интересные, они двигали историю, которая получилась очень смешной. Это не "ленивая" комедия, когда просто пишут диалоги и есть шутки ради шуток. Здесь есть яркие образы, для меня работа в "Жаным, ты не поверишь" - шаг вперед.

- Если вам предлагают что-то прорекламировать, насколько тщательно вы проверяете рекламодателя?

-Если есть хотя бы малая вероятность, что это не очень хорошо "пахнет", конечно же, не соглашусь. Я не против рекламы, но я за рекламу от проверенных заказчиков. Быть лицом бренда с хорошей репутацией я не откажусь, а на что-то ради сиюминутных денег, конечно, я не пойду. То, что произошло сейчас, мы видим, и я лишний раз убедился в верности своего принципа. У меня есть друзья из разных сфер, конечно, советуюсь с ними, прежде чем согласиться что-то рекламировать.

- Вы сыграли немало ярких персонажей. Кто из них больше всего похож на вас по характеру, образу мыслей?

-Душевно мне ближе персонаж фильма "Бой Атбая". Атбай очень искренний, он такой, какой есть, скорее всего, так я чувствую себя иногда. В целом, персонаж получился очень экспрессивный, камера заглядывает ему в душу, режиссер препарирует его. Мной было много души вложено в этого персонажа, чувствую с ним наибольшее родство.

Альберт Ахметов

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