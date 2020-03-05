Богатое село - богатый Казахстан. Что мешает развитию аграрного сектора экономики нашей страны

Сельское хозяйство – стержневая отрасль экономики Казахстана.

"Казправда" опубликовала статью председателя Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой о вопросах развития сельского хозяйства в Казахстане, передает zakon.kz.

Сельское хозяйство – стержневая отрасль экономики Казахстана. И хотя на сельское хозяйство приходится 4,4% ВВП, именно в сельском хозяйстве работает 14% трудоспособного населения страны, в сельской местности проживает 7,7 млн казахстанцев (или 42% населения страны).

В сельском хозяйстве, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, средняя заработная плата на 1 января нынешнего года была самой низкой по отраслям экономики и составила 127,3 тыс. тенге. Важно отметить, что это на 15,6% больше, чем годом ранее, однако рост был несколько меньшим, чем в среднем по стране.

Никого не удивить утверждением, что, несмотря на общий рост доходов, люди на селе живут, мягко говоря, не богато. Может, поэтому и сельское хозяйство как отрасль буксует в нашей стране? Но я думаю, что низкие доходы сельчан – это не причина, это прямое следствие тех процессов, которые мы сегодня наблюдаем в отечественном АПК.

28 февраля в Сенате Парламента прошли парламентские слушания на тему «Вопросы развития агропромышленного комплекса». В ходе их подготовки депутатами была проделана большая организационная и содержательная работа. Проведены десятки встреч с представителями профильных ведомств, государственных корпораций, представителями профессиональных объединений аграриев, с работающими в сельском хозяйстве людьми в регионах. Был собран уникальный по глубине осмысления проблем отрасли материал.

Ситуация, как она нам видится, требует широкого профессио­нального разговора и диалога с обществом – особенно с жителями сельских регионов. Слишком часто важнейшие решения, касающиеся их судьбы, вроде признания сел перспективными или нет, принимаются кулуарно в министерских кабинетах без учета мнения местных специалистов и жителей.

Хотела бы сформулировать некоторые предварительные выводы из этой работы.

Базовые условия развития АПК Казахстана

Главное достояние нашей страны – ее земля.

Выгодное географическое расположение Казахстана и его природно-климатические условия вкупе с большим запасом земельных ресурсов (74% площади страны пригодно для земледелия) позво­ляют многократно увеличить производство сельскохозяйственной продукции и увеличить экспорт в близлежащие страны.

Наши естественные преимущества:

– наличие естественных пастбищ – 180 млн га (5-е место в мире после Китая, Австралии, США, Бразилии), пригодных для разведения до 30 млн условных голов. Текущая нагрузка – 12 млн условных голов;

– наличие пашни – 35,4 млн га (10-е место в мире), включая залежные земли – 10,6 млн га. Перепроизводство зерновых, экспорт без выхода к морю – 7 млн тонн зерна в среднем ежегодно;

– наличие водных ресурсов для орошения пашни – 4 млн га;

– близость естественных рынков сбыта: КНР, Иран, Россия, страны Персидского залива, Узбекистан, Афганистан.

Если посмотреть на формальные данные статистики, то все у нас в области сельского хозяйства обстоит неплохо. Объемы валовой продукции АПК только с 2015 года выросли с 3 307,0 млрд тенге до 4 474,1 млрд тенге в 2018 году. При этом доля валовой продукции рас­тениеводства в общем выпуске продукции сельского хозяйства составляет 54%, продукция животноводства – 46%.

Устойчивый рост валовой продукции сельского хозяйства формируется в первую очередь за счет инфляции и перехода на возделывание более прибыльных сельскохозяйственных культур (масличные, зернобобовые).

Численность поголовья КРС выросла незначительно – с 6 032,7 тыс. голов в 2014 году до 7 437,6 тыс. голов в 2019 году. Поголовье мелкого рогатого скота (овец и коз) составило на конец 2019 года 19 092,0 тыс. голов, численность лошадей – 2 825,9 тыс. голов, численность птиц – 45 197,1 тыс. голов.

За последние 5 лет производство сельхозпродукции в Казахстане увеличилось в 1,4 раза, общий экс­порт продукции АПК за 2018 год увеличился на 24,5%, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 3,5%.

Между тем абсолютные показатели сельскохозяйственной отрасли выросли незначительно и серьезно отстают от мировых показателей.

Во внешней торговле наблюдаются серьезные диспропорции. Ежегодно фиксируется отрицательный баланс товарооборота от 500 млн до 1 млрд долл. США, то есть завозится сельскохозяйственной продукции в нашу страну больше, чем вывозится.

При этом около 80% произведенной в Казахстане продукции сельского хозяйства экспортируется в виде сырья, без переработки (то есть продается с очень низкой добавленной стоимостью).

Эта ситуация характерна для всех сегментов АПК. Например, основную долю экспорта животноводства занимает живой скот с низкой рентабельностью и используемый как сырье для дальнейшей переработки.

При этом средняя цена казахстанского экспорта составляет 200 долл. США за 1 тонну, а цена импорта готового продовольствия превышает 1 000 долл. США. Импорт растет за счет завоза КРС, овощей, фруктов, молочной продукции и других сельскохозяйственных животных.

Почему все так?

Проведенный в Сенате анализ показывает, что причины нынешней ситуации носят системный характер, а значит, и рецепты исправления положения дел в сельском хозяйстве также должны быть системными.

Переход к рыночным отношениям в начале 90-х годов прошлого века, реформирование аграрной экономики и принятие рыночной модели функционирования сельского хозяйства привели к коренной трансформации системы управления отраслью, резкому сокращению государственной поддержки аграрного сектора экономики и социальной сферы села.

В сельском хозяйстве наибольшей деформации в период реформ подвергся человеческий фактор, что выразилось в обесценивании сельскохозяйственного труда; ухудшении демографической ситуации; сокращении числа рабочих мест и уровня занятос­ти на селе; сужении аграрного рынка труда и увеличении коэффициента напряженности; сокращении объектов социальной инфраструктуры, социально-бытовых услуг.

Только за последние 5 лет занятость в отрасли сельского хозяйства сократилась с 1 362,9 тыс. человек в 2015 году до 1 228,2 тыс. человек в 2018 году.

Отрасль задыхается в отсутствии комплексных государственных решений по доступу к главным входящим ресурсам – земле и финансам.

Земля и деньги

Действующий порядок предоставления сельхозземель позволяет местным исполнительным органам принимать решения на основании субъективных доводов и мнений (что есть естественная среда для злоупотреблений и коррупции). При этом нестабильность земельного законодательства в целом не обеспечивает гарантий сохранения права на землю.

У фермеров до сих пор отсутствует беспрепятственный доступ к информации о свободных земельных участках, их местоположении, площадях, составе угодий, качественных характеристиках (балл бонитета, засоленность, водообеспеченность и др.). Это, в свою очередь, создает богатую почву для злоупотреблений.

Махинации и несправедливость в обороте земли, особенно когда она идет от представителей власти (или структур, жестко и однозначно с ними ассоциируемых), создает у людей ощущение общей несправедливости устройства жизни, создает почву для роста социального недовольства.

Рецепт тут очень понятен. Честность и последовательность. Прозрачные процедуры. Повсеместное внедрение цифровизации. Строгое и неотвратимое наказание за любые нарушения установленных процедур.

Где деньги?

Не меньше вопросов вызывает ситуация с государственным субсидированием сельского хозяйства и кредитованием АПК. Отсутствие доступных и долгосрочных кредитов серьезно сдерживает рост АПК.

Из года в год банки второго уровня сокращают кредитование агропромышленного комплекса. За последние 5 лет доля финансирования банками второго уровня сельского хозяйства и пищевой промышленности сократилась в среднем на 40%. Ставка в 6% годовых является очень высокой и неконкурентной, то есть, можно сказать, очень дорогое финансирование.

Учитывая, что все сырье – импортное и котируется на международных биржах, то при изменении курса тенге размер необходимых аграриям оборотных средств увеличивается прямо пропорцио­нально, соответственно, растет кредитная нагрузка на отрасль.

За последние годы кредитование АПК дочерними организа­циями АО «НУХ «КазАгро» увеличилось в 2 раза, но они испытывают дефицит средств. Более того, АО «НУХ «КазАгро», если проанализировать его практику (а именно это и сделали сенаторы), превратилось из института развития в очередной банк, который также выставляет аграриям неадекватно жесткие условия по обеспечению возвратности средств.

Наш вывод – механизмы субсидирования отрасли нуждаются в коренном пересмотре.

Животноводство

В ходе подготовки к парламентским слушаниям мы провели несколько встреч с представителями животноводческого и мясо­молочного комплекса.

Первая и главная проблема со всех сторон: долгосрочному планированию и инвестициям мешают ограниченная продолжительность государственных программ, дефицит оборотных средств и высокие процентные ставки по кредитам, а совокупная поддержка отрасли со стороны государства существенно ниже разрешенной соглашениями по ВТО.

Одновременно на производителей и переработчиков давят дефицит и низкое качество отечественного сырья, высоких логистических затрат, зависимости от импортных упаковочных материалов, ингредиентов, оборудования и запасных частей к ним.

Не меньшие сложности для сельхозпроизводителей создают действия регулирующих органов, которые нередко исходят из благих целей, но в результате приносят убытки аграриям. Один запрет в текущем году экспорта шкур привел к закрытию в стране более 100 заготовительных цент­ров, государство недосчиталось значительных валютных поступ­лений от экспорта.

Кстати, на непреодолимую тягу Минсельхоза на ходу, без подготовки и обсуждения менять свои решения и правила игры на рынке указывали и представители производителей и переработчиков птицы. Отмена субсидий на производство яиц поставила многие предприятия в крайне затруднительное положение, тем более что корма, оборудование, племенную птицу, витамины и вакцины приходится закупать за рубежом за валюту.

Отдельная тема – отношения с нашими партнерами по ЕАЭС. Очень простой вопрос: почему российское и белорусское государства поддерживают своих сельхозпроизводителей, а наше нет? Государственная поддержка, например, в яичной отрасли в России и Беларуси гораздо выше, чем в Казахстане. То есть конкуренция на общем рынке Евразийского союза давно превратилась в конкуренцию государственных субсидий.

Убеждена: на этом направлении мы должны быть жестче и последовательней в отстаивании интересов национального производителя и экспортера.

А что с зерном?

Казахстан всегда славится своим зерновым производством.

В 2019 году общая посевная площадь под зерновые культуры составила свыше 80% (или 18,3 млн га) от всех посевов сельскохозяйственных культур (22,2 млн га).

На сегодня в структуре посевных площадей зерновых культур порядка 82% (или 14,9 млн га) занимают злаковые культуры, 16% (или 2,9 млн га) занимают масличные культуры, а также 2% (или 470 тыс. га) занимают зернобобовые культуры.

В результате проводимой политики по диверсификации растениеводства посевные площади под такую основную культуру, как пшеница, за последние 10 лет были сокращены на 25%, с 14,8 млн га до 11,4 млн га. В то же время почти в 2,5 раза выросли площади под масличные культуры, а также более чем в 7 раз увеличились площади под зернобобовые культуры (с 65 тыс. га до 470 тыс. га).

Одновременно качество производимого зерна на порядок ниже, чем еще 10 лет назад. Если в 2011 году 88% собранного зерна относилось к 3-му классу, то сейчас доля этого зерна не превышает 40–45%, то есть снижение произо­шло в 2 раза.

Неправильное проведение агротехнических мероприятий, несоблюдение оптимального севооборота, отказ от внесения минеральных удобрений, безграмотное использование химических средств защиты растений и интенсивных типов механических обработок почвы и тому подобное привело к резкому снижению плодородия земель, их истощению и деградации на больших территориях.

Ветеринарный надзор

Понятно, что про все проблемы отечественного АПК в одной статье не рассказать. Но есть в этой отрасли несколько ключевых направлений, от состояния которых по цепочке зависит ситуация не просто в отдельных производственных сегментах, а положение и перспективы отечественного сельского хозяйства в целом.

К таким относятся ветеринарная помощь и состояние ветеринарной науки.

Ветеринария находится в самом центре современного животноводства. Без высокого качества ветеринарной помощи не будет ни экспорта, ни насыщения внутреннего рынка. Кажется, что это очевидно, только вот в госпрограммах почему-то все время деньги на закупку скота или кормов предусматриваются, а на развитие ветеринарии – нет. Отчего так?

В настоящее время законодательством Республики Казахстан предусмотрены контроль, надзор, а также административная ответственность за соблюдением надлежащего убоя сельскохозяйственных животных. Более того, согласно статье 23 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии», государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, включая экспортеров (импортеров), обязателен.

Однако многочисленные реформы в ветеринарии значительно ослабили контроль за ветеринарным благополучием в стране, что подтверждается участившимися случаями вспышек опасных заболеваний животных. Негативные явления в отрасли крайне пагубно сказались и на кадровом составе отечественной ветеринарии. В регионах хорошие специалисты буквально нарасхват.

При этом сам ветеринарный контроль раздроблен на 3 части: взаимосвязанные функции разделены между Министерством сельского хозяйства РК, местными исполнительными органами и самими производителями. Добавляет ли это эффективности надзора и контроля? Судя по многочисленным письмам сельчан и встречам на местах, отсутствие единого слаженного механизма только создает новые возможнос­ти для мздоимцев и мошенников, которые, прикрываясь полномочиями ветеринарного надзора, обворовывают и обманывают животноводов.

Состояние ветеринарии – лакмусовая бумажка общей ситуации в отрасли. Не будет системного улучшения здесь – не поднимем сельское хозяйство. Мы и так потеряли слишком много времени.

Так обеспечиваем ли мы свою продовольственную безопасность?

Сельское хозяйство для любой страны является стратегически значимой отраслью. От уровня и качества развития сельскохозяйственного сектора зависит продовольственная безопасность страны.

В целях государственной поддержки сельского хозяйства в республике принимались 3 прог­раммы развития данной отрасли: отраслевая программа «Агробизнес-2020», Программа по разви­тию агропромышленного комп­лекса в Республике Казахстан на

2010–2014 годы и действующая Государственная программа развития агропромышленного комп­лекса на 2017–2021 годы.

За это время было затрачено порядка 2 трлн тенге только на субсидирование отраслей АПК. Кроме того, в рамках реализации национальных и отраслевых программ осуществляется значительное стимулирование инвестиционной активности, развитие перспективных отрас­лей аграрного сектора.

Программ много, но по факту они не работают, общество не получает той отдачи, которую вправе ожидать при существую­щем уровне государственных субсидий.

В период реализации программ Министерством сельского хозяйства постоянно менялись приоритеты, что приводило к простому перераспределению субсидий внутри подотраслей: отбирали у одного и давали другому – приоритетному.

Несмотря на мощную государственную поддержку и привлечение инвестиций, на сегодняшний день агропромышленный комплекс Казахстана развивается медленными темпами. В валовом внутреннем продукте (ВВП) страны доля сельского хозяйства составляет всего 4,4%, то есть сократилась с 13% в 1996 году и за последние 10 лет не превышает 5,0%. Доля сельскохозяйственного экспорта в общем объеме экспорта также невелика и составляет в среднем 4% за последние 3 года.

Отдельная проблема – честность и правдивость статистики. Всем, кто работает на земле, давно и хорошо известно, что если хочешь добиться экономического результата, вернуть инвестиции, то верить нашей статистике нельзя. Невозможно. Акиматы дезинформируют республиканские органы, республиканские органы включают недостоверную отчетность по ситуации в АПК в проекты целевых программ и государственный бюджет – необходимо разорвать этот порочный круг. Нужен аудит сельхозстатистики, допускающие искажение информации и приписки – понести за это ответственность.

Сейчас мы поставили перед собой задачу увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.

Но можно ли добиться этой цели, если мы уже движемся на основе программы, которая работает не так, как нам надо, и на основе статистической отчетности, которая не соответствует действительности (то есть попросту состоит из приписок)?

Что делать?

Результаты реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы, программы «Агробизнес-2020» свидетельствуют о необходимости пересмотра программы развития АПК, так как в отрасли наблюдаются спад производства и стагнация, имеющиеся ресурсы расходуются не всегда эффективно, а многие решения не выглядят экономически обоснованными.

Стратегической задачей государственного регулирования сельского хозяйства должно стать формирование эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, наращивающего экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства назрела необходимость разработки эффективного экономического механизма государственного регулирования экономики, включающего систему взаимообусловленных форм и методов воздействия на поведение товаропроизводителей с целью стимулирования производственной, финансовой, инвестиционной деятельности и насыщения рынка конкурентоспособной продукцией.

Главным приоритетом развития агропромышленного комплекса должно стать импортозамещение с последующим выходом на экспортные рынки.

Сенаторы не намерены ограничиваться прошедшими слушаниями – тема АПК будет и дальше находиться в зоне особого внимания верхней палаты Парламента.

При Сенате Парламента РК будет создан специализированный Совет по АПК, который будет выполнять функцию консультативно-совещательного органа и на который будет возложена задача обеспечения самого широкого профессионального диалога по всему кругу проблем сельского хозяйства нашей страны.

В Сенате разрабатывается комп­лексный пакет мер по обеспечению устойчивого развития АПК и обеспечению роста благосостояния сельских жителей.

Некоторые наши предложения хотелось бы назвать уже сейчас.

1. Необходимо провести глубокое научное исследование состояния дел в отрасли. Провести комплексную диагностику земель сельхозназначения, инвентаризацию ресурсов – кадры, колодцы и скважины, техника, инфраструктура хранения и сбыта. Выявить ошибки, допущенные в предыдущие годы. Пересмотреть полностью методику статистической отчетности. Программа должна опираться на достоверные данные. Такие исследования должны быть регулярными и финансироваться государством.

2. Разработать долгосрочную стабильную государственную программу с четко обозначенными приоритетами и механизмами государственной поддержки, обеспеченную необходимыми финансовыми ресурсами. Такой документ должен иметь статус закона, в котором расписаны все программы, финансируемые государством. Закона, который содержит подробную детализацию понятий, не оставляя места для двоякого толкования его положений. Это сделает процесс начисления субсидий максимально прозрачным.

Например, в США такой закон принимается конгрессом каждые 5 лет!

Программы развития должны быть привязаны к региональной специфике и специализации.

Залогом успеха такого закона являются тесное сотрудничество аграрной отрасли с финансируемыми государством учеными и внедрение новых технологий. Поддержка науки и внедрение новых технологий должны стать одними из главных приоритетов государства. Субсидии должны быть увязаны с этим требованием времени.

3. Необходимо принять комп­лексное государственное решение по упрощению доступа к главному ресурсу – ЗЕМЛЕ.

Нужны эффективный мониторинг и контроль за исполнением многочисленных законов, регулирующих сельскохозяйственную отрасль. Практически не работают закон о пастбищах, о кооперации, нормы закона об изъятии неиспользуемых сельскохозяйственных земель. И нам предстоит изучить причины этого и ввести необходимые коррективы. Мы рассчитываем на то, что маслихаты организуют сбор предложений с мест.

Мы должны законодательно предоставить фермеру возможность быстрого выхода из кооперации со своим паем.

Необходимо наладить мониторинг по всем регионам страны и выявить неиспользуемые и неучтенные земли для передачи в земельный фонд.

Все данные должны быть оцифрованы, переведены в электронный формат и опубликованы.

Необходимо проанализировать и принять меры по реорганизации⁄реформированию всех существующих инспекций (земельная, лесная, ветеринарная, экологичес­кая, рыбная и так далее), которые в большей части работают неэффективно и формально.

Считаем необходимым значительно укрепить государственные инспекции, обеспечив их необходимыми ресурсами.

Требует изучения вопрос о соз­дании отдельной независимой структуры, объединяющей все эти инспекции по примеру других стран (например, в России – Росприроднадзор).

Нужно ускорить внедрение электронного Земельного кадастра, включающего все данные о земельных участках.

Для решения этого вопроса депутатами Сената будет инициирован пакет поправок и изменений в действующее законодательство.

Программа расширения орошаемых земель с четким определением специализации этих земель в разрезе регионов должна быть под особым контролем. Вопросы водного хозяйства, обеспечения водой должны быть важной составляющей программ развития территорий. Требует решения воп­рос регулирования водных объектов, распределение полномочий в этой сфере между центральными и местными исполнительными органами.

Право аренды на землю должно стать полноценным предметом рыночных отношений.

4. Принять комплексное государственное решение по дос­тупу к финансам, к долгосрочным и дешевым кредитным ресурсам.

Считаем необходимым пересмотреть подходы и механизмы финансирования сельского хозяйства с привлечением различных финансовых институтов.

Льготное кредитование прежде всего должно быть направлено на техническую модернизацию, повышение плодородия почвы, современные ирригационные системы, производство современного агротехнического оборудования и сельхозмашиностроение. На автоматизацию и компьютеризацию отрасли, на развитие логистики, инфраструктуры сбора, хранения и сбыта продукции, развитие отечественного производства вакцин и лекарств, строительство биокомбинатов. Требует новых подходов система закупа биопрепаратов.

Следует ограничить во времени период между сборкой и полной локализацией производства машин и оборудования.

Правила субсидирования часто меняются. За последние 5 лет, по информации НПП «Атамекен», правила субсидирования менялись 47 раз! Субсидии вовремя не выплачиваются. Они выделяются без привязки к показателям эффективности производства. Механизм выдачи субсидий не прозрачен. Правовая сторона предоставления субсидий должна быть четко расписана в законе. Было ошибкой регулирование этого ключевого вопроса на уровне подзаконных актов. За эту ошибку мы платим крайне дорогую цену. Субсидии не должны облагаться налогом.

И кредиты, и субсидии должны стимулировать полную загрузку отвечающих современным стандартам перерабатывающих предприятий. А также выделяться только тем хозяйствам и предприятиям, которые перешли на цифровизацию производства при условии наличия доступа к Интернету.

Конкуренция в сельском хозяйстве на мировых рынках, по существу, представляет собой «войну субсидий». Поэтому субсидии необходимо наращивать.

5. Бесценное национальное богатство – люди, казахстанцы. Об остром дефиците кадров в АПК нам говорят повсеместно. Уровень и качество жизни на селе поднимутся значительно, если образованная, профессионально подготовленная молодежь увидит большие перспективы для себя именно на селе. Мы обязаны поднять престиж рабочих профессий на небывалую высоту. Без новой генерации агрономов, зоотехников, ветеринаров, машинистов, механизаторов, электриков, токарей мы развитие аграрной отрасли не поднимем.

Необходимы регулярные курсы повышения квалификации для сельских специалистов и фермеров на базе профильных институтов и колледжей.

Предоставление субсидий, привязанное к уровню компетенции фермеров, к привлечению ими специалистов, к их постоянному обучению, послужит качественному оживлению в сфере подготовки кадров.

Мы поддерживаем предложение по формированию отраслевых центров по распространению лучших практик.

Программа «Болашак» должна расширить перечень профессий для сельского хозяйства. По этой программе нужно ежегодно готовить не менее 300 специалистов.

Аграрные вузы и колледжи нуждаются в современном материально-техническом обеспечении. Для эффективной подготовки специалистов им необходимо кооперироваться, иметь свои земельные наделы и хозяйства, чтобы практических занятий стало больше, чем теоретических. Субсидии также должны стимулировать предпринимателей активно содействовать подготовке кадров. При акиматах должны быть постоянно действующие комиссии по мониторингу и регулированию вопросов адресной подготовки кадров для нужд экономики региона.

6. Устойчивое развитие аграрного сектора немыслимо без обеспечения стабильного рынка сбыта, продуманной государственной торговой политики, развития биржевой торговли.

Ежегодно у нас поднимается проблема роста цен на продукцию сельского хозяйства. Это происходит, несмотря на ограничение экспорта, стабилизационные фонды и еженедельные ярмарки производителей.

Учитывая мелкотоварность нашего сельского хозяйства, необходимы вложения в создание складской инфраструктуры, которая позволяла бы хранить продукцию длительное время. Тогда фермеры не будут опасаться перепроизводства, при котором закупщики снижают цены, и смогут постепенно наращивать объемы производства.

Регулирование цен должно касаться только социально значимых продуктов. По остальным продуктам постепенно нужно отказываться от этой практики за счет более эффективной политики в области торговли и импорта.

Необходимо принять меры по сокращению количества посредников между производителями и потребителями. Ужесточить контроль и через развитие логистической инфраструктуры позволить производителю доставлять товар кратчайшим путем непосредственно до магазина.

Несмотря на то что на Евразийской товарной бирже можно продавать сельскохозяйственную продукцию в широком ассортимен­те, многие сделки проходят мимо биржи.

Необходимо разработать меры по стимулированию выхода товаропроизводителей на биржу с целью повышения прозрачности сделок и развитию процесса более объективного ценообразования за счет увеличения предложения.

Для наращивания экспортного потенциала нам необходимы профессиональные торговые представительства за рубежом, и в первую очередь в Китае, в России, ускорение заключения договора о свободной торговле с КНР, разработка действенных механизмов государственной поддержки экспорта.

7. Защита внутреннего рынка.

Практически все страны применяют механизмы ограничения импорта сельхозпродукции для защиты своих товаропроизводителей. Наши экспортеры хорошо знакомы с этой практикой. Надо использовать все возможные механизмы, не противоречащие правилам ВТО, в том числе меры тарифного и нетарифного регулирования. Особо надо обратить внимание на барьеры, связанные с качеством товаров, которые дисциплинируют внутренних производителей и препятствуют проникновению на внутренний рынок некачественных товаров. Настало время утвердить Стандарты здоровья растений и животных, отвечающие международным требованиям, установить жесткий контроль за их соблюдением. Это сделает наши товары конкурентоспособными. Государственная программа должна предусматривать большой пакет мер поддерж­ки фермеров в этих целях.

8. Местное самоуправление.

Мировой опыт показывает, что проблема повышения качества жизни в сельской местности эффективнее всего решается именно на базе местного самоуправления. Нужна новая финансово-экономическая модель функционирования сельских населенных пунк­тов. Качество жизни зависит от доступа к чистой питьевой воде, хорошим дорогам, школам, больницам, к объектам культуры и спорта. Увеличение доходной части бюджетов четвертого уровня, совершенствование системы администрирования, обучение азам управления – необходимые шаги в этом направлении.

Необходимо в целом пересмотреть систему управления и администрирования сельского хозяйства. В корне менять целевые индикаторы.

9. Государственная поддерж­ка сельхозпроизводителей.

Только после утверждения всех вышеназванных мер можно ставить вопрос об усилении государственной поддержки отрасли.

В рамках ВТО Казахстан может довести уровень государственной поддержки отрасли до 10% от ВВП, а использует только 5%. У наших партнеров по ЕАЭС он достигает 10–15% (Россия, Беларусь). Механизм ее предоставления должен быть объективным, стимулирующим, работающим на результат и контролируемым.

Слышать и услышать отрасль

В ходе подготовки к парламентским слушаниям в Сенате состоялась целая серия рабочих встреч с представителями фермерских союзов и ассоциаций аграриев. Очень подробные и заинтересованные беседы прошли с животноводами и представителями предприятий, перерабатывающих мясо, производителями молока и птицеводами, производителями зерновых, картофелеводами и овощеводами, представителями масложировой промышленности и рыбного хозяйства, представителями водного хозяйства и инвестиционных кампаний, научных и образовательных учреждений.

Мы встретились с целой когортой умных, компетентных, искренне болеющих за свою отрасль и страну в целом людьми. Настоящими патриотами Казах­стана, позитивно и конструктивно настроенными на работу на благо нашей Родины.

Они пришли в Сенат не поплакаться о своих болячках – мы заинтересованно и по-деловому обсуждали пути выхода сельского хозяйства из нынешнего положения.

Эти встречи еще раз убедили меня в довольно простой истине: мы ничего не сможем сделать в стране без широкого диалога между государством и бизнесом, между властью и обществом.

* * *

Сельское хозяйство – это не только бизнес, не только гарант продовольственной безопасности страны, не только сфера занятости для сельского населения, но сфера сохранения национальных традиций, образа жизни и культуры. Поэтому все наши решения должны быть тщательно взвешены и продуманы.

Казахстан – это наша земля. И мы несем ответственность за нее перед старшим поколением и перед нашими детьми.

У нас нет внешних врагов. Мы никогда никому не уступим ни пяди нашей земли.

Наши главные враги – безответственность, некомпетентность, поспешность в принятии решений, неспособность за бумажными отчетами адекватно оценить положение дел и гибко реагировать на вызовы каждого дня.

Сельскому хозяйству нашей страны нужны перемены.

Казахстанское село ждет их.

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