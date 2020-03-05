Казахстанский боксер поборется за титулы WBA Asia и WBC Asia

Интересно, что одним из боев андеркарта будет бой между девушками,

На 25 марта в Алматы запланирован вечер бокса, на котором казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (9-2, 9 КО) в первом тяжелом весе (до 90,718 кг) сразится за два азиатских титула с узбеком Мухитдином Раджапбаевым (10-1-7, 7КО). Кроме того, другие отечественные мастера кожаной перчатки проведут интересные бои в андеркарте, передает zakon.kz.

Интересно, что одним из боев андеркарта, по данным BoxRec, будет бой между девушками, на алматинский ринг выйдут Лунара Алхамова и Жансая Рахымберды.

Из казахстанцев на ринг выйдут не знавший поражений Арман Рысбек (7-0, 6 КО), Дастан Садуулы (3-0, 3 КО), Айдос Медет (3-0, 3 КО), Берикбай Нурымбетов (5-0, 1 КО) и другие мастера кожаной перчатки.

Именно через призму таких соревнований спортсмены имеют шанс совершенствовать свое мастерство и набираться опыта. У всех мечта – покорить мировой ринг и стать чемпионами мира по самым престижным версиям. Мы хотим, чтобы казахстанские боксеры достигли своих целей и стараемся со своей стороны оказать этому все свое содействие. Благодаря поддержке Казахстанской комиссии профессионального бокса наши боксерские мероприятия несут официальный статус а результаты боев в тот же час обнародуются на таком популярном ресурсе, как Boxrec, - сказал организатор вечера бокса Жалгас Тукешов.

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