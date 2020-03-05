Первый игровой день начнется с противостояния Михаила Кукушкина и Робина Хасе.

В Нур-Султане состоялась жеребьевка матча Казахстан – Нидерланды в рамках квалификационного этапа Кубка Дэвиса (6-7 марта, НТЦ, "хард"), передает zakon.kz.

6 марта, первый игровой день начнется с противостояния Михаила Кукушкина и Робина Хасе, после чего на корт выйдут Александр Бублик и Таллон Грикспур.

На следующий день, 7 марта, казахстанские болельщики увидят сразу три игры в Национальном теннисном центре: Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче померятся силами с Уэсли Колхофом и Жаном-Жюльеном Ройером, Александр Бублик встретится с Робином Хасе, а соперником Михаила Кукушкина, наоборот, будет Таллон Грикспур.

По регламенту турнира капитан сборной имеет право заменить парных игроков за час да начала их встречи в воскресенье.

По окончанию парной встречи пройдет игра между первыми номерами сборных: Бублик – Хаасе, а после пройдет встреча вторых номеров: Кукушкин-Грикспур.

На жеребьевке присутствовали президент казахстанской федерации тенниса Булат Утемуратов, главный рефери турнира Джэйн Харви, президент федерации тенниса Нидерландов Эрик Поэл, представитель международной федерации тенниса Доминик Ангилери.

Представитель международной федерации тенниса Доминик Ангилери в своей приветственной речи отметил, что в Кубке Дэвиса наступила новая эра.

Хочу поблагодарить капитанов команд, теннисистов и представителей федерации за то, что уделили нам время. Особая благодарность Эрику Поэлу и Булату Утемуратову. В прошлом году наступила новая эра в Кубке Дэвиса, обе команды уже играли на этом турнире и знают, что стоит на кону. Очень рад видеть две сильные команды и верю, что мы увидим красивый теннис, - сказал представитель международной федерации тенниса Доминик Ангилери.

После жеребьевки состоялась пресс-конференция с участием обеих команд. По словам капитана нидерландцев, они довольны жеребьевкой. Капитаны команд заверили, что ни одна из команд не готова легко уступить во встрече.

Мы готовы дать бой команде Казахстана. Мы провели хорошую подготовку, для нашей команды будет провалом, если мы не выйдем в Мадрид. Мы были готовы к любым раскладам при жеребьевке, мы настроены на три матча - три победы, - сказал капитан Пол Хаархайс.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин отметил, что его команда просчитала все варианты жеребьевки.

Жеребьевка не стала для нас сюрпризом. Мы готовы к игре, И Михаил Кукушкин и Александр Бублик были готовы сыграть первым номером. Для нас нет принципиальной разницы, важно победить, ведь команда на протяжении многих лет не проигрывает дома, Для нас приемлемый результат – это выход в финальную часть, - сказал Юрий Щукин.

В случае победы команда Юрия Щукина выйдет в финальную часть турнира, которая снова пройдет в Мадриде (23-29 ноября).

Год назад мужская сборная Казахстана переиграла дома Португалию и полетела в столицу Испании, где первый раз встретилась с Нидерландами. Произошло это на групповом этапе. Соперник тогда был повержен со счетом 2:1.

Расписание матчей:

· 6 марта, 14:00 – два одиночных матча.

· 7 марта, 12:00 – один парный и два одиночных матча.

Казахстан, 13-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

Пятикратный четвертьфиналист турнира (2011, 2013, 2014, 2015, 2018)

· Александр Бублик, 22 года: 47-я ракетка мира в одиночном разряде.

· Михаил Кукушкин: 32 года: 89-я ракетка мира в одиночном разряде.

· Андрей Голубев, 32 года: 128-я ракетка мира в парном разряде.

· Александр Недовесов, 33 года: 140-я ракетка мира в парном разряде.

· Капитан – Юрий Щукин, 40 лет.

Нидерланды, 20-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

Полуфиналист турнира (2001)

· Робин Хасе, 32 года: 169-я ракетка мира в одиночном разряде.

· Таллон Грикспур, 23 года: 196-я ракетка мира в одиночном разряде.

· Уэсли Колхоф, 30 лет: 17-я ракетка мира в парном разряде.

· Жан-Жюльен Ройер, 38 лет: 21-я ракетка мира в парном разряде.

· Капитан – Пол Хаархайс, 54 года.

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