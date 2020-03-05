21-летний Асыл Алдаберген стал советником Шукеева

С августа 2019 года работал помощником Государственного советника юстиции 3-го класса, руководителя руководителя Департамента Антикоррупционной службы.

Распоряжением акима Туркестанской области Алдаберген Асыл Берикулы назначен внештатным советником акима области по вопросам противодействия коррупции, передает zakon.kz.

Асыл Алдаберген родился 10 июня 1998 году в городе Туркестан Южно-Казахстанской области.

Работал менеджером Проектного офиса "Turkistan Adaldyq alany" Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области.

С августа 2019 года работал помощником Государственного советника юстиции 3-го класса, руководителя руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Туркестанской области, руководителем проектного офиса "Туркестан - Адалдық алаңы", сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

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