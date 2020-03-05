Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

21-летний Асыл Алдаберген стал советником Шукеева

С августа 2019 года работал помощником Государственного советника юстиции 3-го класса, руководителя руководителя Департамента Антикоррупционной службы.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области5 марта 2020, 18:49

Распоряжением акима Туркестанской области Алдаберген Асыл Берикулы назначен внештатным советником акима области по вопросам противодействия коррупции, передает zakon.kz.

Асыл Алдаберген родился 10 июня 1998 году в городе Туркестан Южно-Казахстанской области.

Работал менеджером Проектного офиса "Turkistan Adaldyq alany" Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области.

С августа 2019 года работал помощником Государственного советника юстиции 3-го класса, руководителя руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Туркестанской области, руководителем проектного офиса "Туркестан - Адалдық алаңы", сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты