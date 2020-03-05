Турецкий спецназ будет гнать обратно в Грецию возвращающихся беженцев

По информации турецких властей, Греция пыталась "протолкнуть" в Турцию пять тысяч беженцев.

Турция сообщила о размещении тысячи бойцов полицейского спецназа на границе с Грецией, сообщает zakon.kz на NTV.

Они снова пытались вытолкнуть к нам почти 5 тысяч человек. Это одно из наиболее серьезных нарушений. Мы размещаем на границе тысячу спецназовцев, чтобы предотвращать такое. Они будут в полном оснащении. На данный момент (в Грецию) прошли 137 тысяч человек только со стороны провинции Эдирне, - заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Сойлу утверждает, что греческие власти лгут, а в мире "никто не хочет возразить против подобных нарушений прав человека".

Он отметил, что Турция “не препятствует мигрантам, которые добровольно хотят уйти в Грецию”. В то же время, по его словам, Афины применяют оружие против беженцев, не желая пропускать их на свою территорию и “стараясь вытолкнуть людей обратно в Турцию”.

Министр также добавил, что были инциденты с забрасыванием греческими силовиками на территорию турецких полицейских пунктов на границе газовых гранат.

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