Претензии Кыргызстана в ВТО безосновательны - представитель Казахстана при ООН

Вопросы, поднимаемые Кыргызстаном, связаны исключительно с правоприменительной практикой законодательства ЕАЭС и должны обсуждаться на площадке данной организации.

На заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве обсудили ситуацию на казахстанско-кыргызской границе по обращению Кыргызстана. Представители этой страны выразили Казахстану претензии о якобы нарушении некоторых положений соглашений ВТО, что привело к ухудшению экономических показателей Кыргызстана. Постоянный представитель Казахстана при ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова назвала жалобу Кыргызстана безосновательной, передает zakon.kz.

Она напомнила кыргызской стороне, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, между территориями государств-членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров, без применения таможенного декларирования и государственного контроля, в том числе таможенного, транспортного, ветеринарного и санитарного контроля.

Следовательно, все товары, прибывающие из Кыргызстана, в том числе следующие транзитом через территорию Казахстана, освобождены от требований таможенного контроля. В этой связи вопросы, поднимаемые Кыргызстаном, связаны исключительно с правоприменительной практикой законодательства ЕАЭС и должны обсуждаться на площадке данной организации. Посол Айтжанова также обратила внимание членов ВТО на системные проблемы Кыргызстана в связи со слабым таможенным администрированием, которые приводят к недополучению поступлений таможенных пошлин в общий бюджет государств-членов ЕАЭС, - сказано в сообщении пресс-службы Комитета Государственных доходов Министерства финансов РК.

В течение только 2019 года выявлено более 2,6 тысяч случаев ввоза товаров из Кыргызстана в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан. Также было выявлено более 4,8 тысяч случаев осуществления "лжетранзита" кыргызских товаров на территорию Российской Федерации, которые по факту продавались на рынках Казахстана без уплаты косвенных налогов (НДС) в национальный бюджет, – отметила посол.

Принимаемые Казахстаном меры направлены на обеспечение налогового администрирования и полноты поступлений НДС в бюджет страны. При этом данные меры применяются в равной степени, как к отечественным грузоперевозчикам, так и в отношении грузоперевозчиков государств-членов ЕАЭС и третьих стран.

В заключение посол Казахстана призвала Кыргызскую Республику к полному выполнению обязательств, принятых ею при вступлении в ВТО и ЕАЭС, а также к соблюдению национального законодательства своих партнеров.

По информации Министерства торговли и интеграции, Казахстанская сторона готова отстаивать свои интересы и законные меры в рамках судебного спора на площадке ВТО, если кыргызская сторона начнет судебные разбирательства.

В целом за 2019 год установлено 72 тыс. автомобильных транспортных средств (АТС), которыми НДС на импорт с ЕАЭС не уплачен, из которых:

по 10,3 тыс. АТС товарно-транспортных накладных были оформлены в адрес фиктивных резидентов РК, в том числе из КР – 2,6 тыс. АТС;

по 51 тыс. АТС проводятся розыскные мероприятия, существуют риски оформления товарно-транспортных накладных на фиктивных резидентов РК;

11 тыс. фактов лжетранзита внутри стран ЕАЭС, в том числе из КР – 4,8 тыс. фактов.

Что бы в будущем предотвратить такие виды нарушения между Казахстаном и Кыргызстаном не раз были проведены двусторонние рабочие встречи. Однако те таможенные и налоговые нарушения продолжаются до сегодняшнего дня.

Например. Согласно представленным сведениям Государственной налоговой службы Кыргызстана, за 9 месяцев 2019 года в Казахстан экспортировано товаров на сумму 18 млрд тенге, тогда как согласно представленным заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов импортерами РК заявленная сумма импорта составила 186 млрд тенге, расхождение в более 10 раз. Разница в количестве импортеров составила 2 024 УВЭД.

Казахстаном с октября 2019 года, в рамках проводимого Пилота с применением навигационных пломб, выявлено 11 фактов отклонения АТС от заявленного в товарно-транспортных накладных маршрута, когда товары, заявленные в РФ, оказывались на рынках РК.

Зафиксировано 29 фактов отказа от дальнейшего перемещения товаров после навешивания навигационных пломб. Процедура внедрения навигационных пломб в Кыргызской Республике не продвинулась.

Информация о выявленных нарушениях неоднократно направлялась Кыргызской Республике, однако, ситуация не изменилась.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!