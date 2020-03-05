В ЗКО 138 человек изолированы и находятся под наблюдением
70 из них посетили Китая, Италию и Японию.
Фото : Pixabay5 марта 2020, 21:08
В Западно-Казахстанской области под наблюдением врачей находятся 138 человек, сообщает zakon.kz.
По информации 24.kz, 70 из них посетили Китай, Японию и Италию и теперь изолированы дома. Ежедневно в течение двух недель их осматривают медработники.
По словам специалистов, случаев опасного вируса в регионе не зафиксировано. Проводится профилактика, отработана тактика взаимодействия сотрудников аэропорта с медиками, установлен санитарно-карантинный контроль. Подготовлены помещения для изоляции заболевших. Дефицита медикаментов и масок нет.
У нас вирусологическая лаборатория есть, в нашем центре. Всеми тест-системами полностью обеспечена. При этом я могу уверить вас, что у нас полностью это автоматизировано. Есть высокотехнологическое оборудование, которое в течение трех-четырех часов может определить вирус, - утверждает руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамед Арыспаев.
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