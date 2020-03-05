Водителям, толкавших полицейских и их авто, грозят "годы тюрьмы"

Остальных привлекли к административному аресту до пяти суток.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал ситуацию, когда карагандинские полицейские препятствовали гражданам выезд на трассу во время бурана, а одному из хранителей порядка пришлось лечь перед авто, сообщает zakon.kz.

Я считаю, что это вопиющий прецедент. Только задумайтесь, полицейский пытается оградить людей от риска замерзнуть на трассе. В ответ эти же люди еще и нападают на полицейских. Сколько мы видели случаев, когда такие горе-водители застревали на трассах - без еды и топлива, их спасали те же полицейские, тоже рискуя и замерзая. На видео видно, как эти автовладельцы с весельем и задором толкают машину дорожной полиции, отталкивают самих полицейских. Когда один из сотрудников лег на дорогу - им было смешно, а сейчас им не смешно. Они все задержаны, - заявил Абаев в интервью программе "Открытый диалог " на телеканале "Хабар".

Также министр рассказал, что грозит правонарушителям.

Насколько мне известно, 11 водителей привлекут к ответственности, к административному аресту до пяти суток, а еще трем, самым ретивым, грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, а это уже не сутки и не месяц, а, возможно, годы тюремного заключения. Сейчас они все раскаиваются в содеянном, вот и вся правда жизни, - рассказал Абаев.

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