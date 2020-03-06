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Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня

Встреча продолжалась более шести часов.

Фото : пресс-служба Кремля6 марта 2020, 00:23

Переговоры президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завершились, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Встреча проходила в Кремле и продолжалась более шести часов. Основной темой встречи стало обострение ситуации в илибской зоне деэскалации.

Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран.

В пунктах договора указано: прекратить боевые действия существующей линии соприкосновения; страны создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии; Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Путин выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.


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