Медведев приехал в Казахстан и встретится с Токаевым и Назарбаевым
А также проведет встречу с Масимовым.
Фото : пресс-служба Кремля6 марта 2020, 01:35
Заместитель председателя Собеза России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Он проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Совбеза РК Нурсултаном Назарбаевым и главой КНБ РК Каримом Масимовым.
В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности, - сообщил секретариат.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010394-217b5570d8177f2c9969287a8df86aab
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...