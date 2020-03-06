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Медведев приехал в Казахстан и встретится с Токаевым и Назарбаевым

А также проведет встречу с Масимовым.

Фото : пресс-служба Кремля6 марта 2020, 01:35

Заместитель председателя Собеза России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Он проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Совбеза РК Нурсултаном Назарбаевым и главой КНБ РК Каримом Масимовым.

В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности, - сообщил секретариат.


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