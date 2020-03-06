Студенту проломили голову в массовой драке в Актау
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.
Фото : inaktau6 марта 2020, 06:29
Массовая драка студентов технического колледжа произошла в десятом часу ночи 4 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на инАктау.
По номеру 102 обратились очевидцы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали десятерых парней, двое из которых несовершеннолетние учащиеся СШ №23.
Один из взрослых участников драки 2000 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму из-за удара камнем по голове. Пострадавшего доставили в МОБ, сейчас его состояние стабильное, - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента полиции по Мангистауской области Амангельды Халмурадов.
С места происшествия полицейские также изъяли самодельный пистолет.
Пистолет обладает звуковыми эффектами, иммитирующими выстрелы, без возможности нанесения телесных повреждений. Он находится на экспертизе, - пояснил Амангельды Халмурадов.
Как выяснилось, причиной конфликта стала словесная перепалка между двумя парнями, которые, чтобы доказать свою правоту, собрали друзей и устроили драку.
Со всеми задержанными проведены профилактические и разъяснительные работы с участием родителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В настоящее время проводится досудебное расследование. Материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения, - сказал исполняющий обязанности начальника ДП по МО.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010397-1b6078c91ed7107a5fa0e8bf999394be
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...