Студенту проломили голову в массовой драке в Актау

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Массовая драка студентов технического колледжа произошла в десятом часу ночи 4 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на инАктау.

По номеру 102 обратились очевидцы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали десятерых парней, двое из которых несовершеннолетние учащиеся СШ №23.

Один из взрослых участников драки 2000 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму из-за удара камнем по голове. Пострадавшего доставили в МОБ, сейчас его состояние стабильное, - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента полиции по Мангистауской области Амангельды Халмурадов.

С места происшествия полицейские также изъяли самодельный пистолет.

Пистолет обладает звуковыми эффектами, иммитирующими выстрелы, без возможности нанесения телесных повреждений. Он находится на экспертизе, - пояснил Амангельды Халмурадов.

Как выяснилось, причиной конфликта стала словесная перепалка между двумя парнями, которые, чтобы доказать свою правоту, собрали друзей и устроили драку.

Со всеми задержанными проведены профилактические и разъяснительные работы с участием родителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В настоящее время проводится досудебное расследование. Материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения, - сказал исполняющий обязанности начальника ДП по МО.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!