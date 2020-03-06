Излечившийся от коронавируса пациент умер от повторного заражения в Китае

В городском госпитале заявили, что перед выпиской пациентов у них будут брать повторные анализы на выявление антител к вирусу.

В китайском городе Ухань зафиксирована смерть 36-летнего местного жителя, который ранее вылечился от коронавируса и был выписан из больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

12 февраля мужчина по имени Ли Лян был помещен в больницу, построенную для лечения пациентов с легкими и умеренными симптомами коронавируса. Спустя две недели его выписали и направили в специальный центр на дополнительный 14-дневный карантин, - говорится в сообщении газеты South China Morning Post.

Супруга мужчины рассказала, что через два дня после выписки муж почувствовал себя плохо. Он жаловался на сухость во рту и газообразование. 2 марта Ли стало еще хуже, его отправили в больницу, где он в тот же день скончался.

В свидетельстве о смерти, выданном Уханьской комиссией по здравоохранению, указывалось, что причиной смерти стал COVID-19. В документе говорится, что пациент умер от дыхательной недостаточности.

Издание отмечает, что в среду, 4 марта, одна из временных клиник в Ухани опубликовала экстренное уведомление. В нем говорится, что после выздоровления многие выписанные пациенты были вновь госпитализированы.

Ранее в сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая указывалось, что в Ухани зарегистрировано около 200 случаев заражения коронавирусом COVID-19 у ранее переболевших людей.

Китайские медики предупредили, что переболевшие коронавирусом и выписанные из больниц люди все еще могут быть носителями вируса и заразить окружающих.

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