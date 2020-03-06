В Туркестанской области нашли и вернули школьницу, пропавшую полгода назад

14-летняя девочка все это время жила и работала в Шымкенте.

Полицейские Туркестанской области вернули школьницу, пропавшую полгода назад, передает zakon.kz.

В октябре 2019 года в дежурную часть Тулькубасского РОП обратилась заведуюшая одной из районных школ-интерната о том, что без вести пропала их воспитанница. Женщина сообщила, что накануне вечером 14-летняя школьница сбежала из интерната и назад не вернулась. Данный факт зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к поискам пропавшей.

Все эти месяцы полицейские Тулькубасского РОП не переставали искать пропавшую несовершеннолетнюю девочку. Оперативники отрабатывали круг ее знакомых, проверяли варианты ее возможного местонахождения, разослали ориентировки и осуществили другие необходимые мероприятия. На поиски пропавшей школьницы ориентировали личный состав Тулькубасского РОП и других подразделений ДП Туркестанской области. Как выяснилось, девятикласница после ужина отпросилась у помощницы воспитателя в туалет, однако затем обратно не вернулась, - рассказали в полиции.

Спустя пять месяцев, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тулькубасского РОП нашли пропавшую школьницу в Шымкенте и вернули домой к родителям. На сегодня ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Как призналась сама 14-летняя девочка, все это время она жила и работала в Шымкенте. В настоящее время полицейскими Тулькубасского РОП выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь родители несовершеннолетней девочки и работники школы-интерната поблагодарили стражей порядка Тулькубасского РОП, которые вернули школьницу домой живой и здоровой.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не оставлять детей без присмотра. Также стоит чаще общаться с детьми, интересоваться их проблемами, окружить своей заботой. В случае пропажи ребенка следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.

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