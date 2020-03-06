В Москве найдены мертвыми известный шахматист и его подруга
Возможно, молодые люди отравились веселящим газом.
Фото : amazonaws.com6 марта 2020, 10:12
В Москве найдены мертвыми известный одесский шахматист Станислав Богданович и его подруга Александра Вернигора, передает zakon.kz.
18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире на Кастанаевской улице. Рядом с девушкой и Богдановием лежали шарики с закисью азота: предварительно, ребята отравились веселящим газом. Александра училась в МГУ, Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам — недавно он выступал за сборную РФ, за что подвергся травле и даже оказался в базе "Миротворца", - сообщает телеграм-канал Mash.
По информации издания, скорую вызывали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления.
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