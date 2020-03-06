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В Москве найдены мертвыми известный шахматист и его подруга

Возможно, молодые люди отравились веселящим газом.

Фото : amazonaws.com6 марта 2020, 10:12

В Москве найдены мертвыми известный одесский шахматист Станислав Богданович и его подруга Александра Вернигора, передает zakon.kz.

18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава нашли в квартире на Кастанаевской улице. Рядом с девушкой и Богдановием лежали шарики с закисью азота: предварительно, ребята отравились веселящим газом. Александра училась в МГУ, Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам — недавно он выступал за сборную РФ, за что подвергся травле и даже оказался в базе "Миротворца", - сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, скорую вызывали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления.


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