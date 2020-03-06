Полицейские и волонтеры напомнили жителям Кокшетау о Правилах дорожного движения

Пунктом встречи участников акции стала привокзальная площадь.

5 марта в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Контроль трезвости», сотрудники батальона патрульной полиции Управления полиции Кокшетау совместно с волонтерами центра «Феникс» на наиболее оживленных участках областного центра, провели разъяснительную акцию для водителей и пешеходов, передает zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области, главная цель такой акции – еще раз напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД и не стать причиной или жертвой дорожно-транспортных происшествий.

Пунктом встречи участников акции стала привокзальная площадь. Именно здесь наблюдается большое количество автомобилей, главным образом, осуществляющих пассажирские перевозки. Ребята и сотрудники полиции побеседовали с таксистами, вручили им памятки и брошюры с напоминаем о необходимости соблюдения скоростного режима, использования ремня безопасности и недопустимости разговора по мобильному телефону во время управления транспортным средством.

Необходимо отметить, что в этом году полицейские уже привлекли к ответственности 640 любителей быстрой езды и нарушающих установленный скоростной режим, административные протокола составлены также в отношении 685 водителей, использующих во время управления мобильные телефоны и 1377 водителей, за неиспользование ремня безопасности.

Не остались в стороне и пешеходы. Будучи участниками дорожного движения, к сожалению, именно пешеходы зачастую становятся жертвами ДТП: только в этом году на территории Акмолинской области произошла 21 авария с участием пешеходов. К слову, три из них произошли по вине самих пострадавших. Всего же к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения привлечено 2077 пешеходов.

Возле пешеходных переходов, волонтеры и полицейские, еще раз напомнили горожанам о том, как правильно переходить дорогу и не угодить под колеса движущегося транспорта.

В течение часа участники акции провели разъяснительную работу на привокзальной площади, территории Центрального универмага, площади Независимости и улице Абая.

Полицейские отмечают, в период праздничных дней экипажи патрульной полиции переходят на усиленный вариант несения службы. Стражи порядка на территории региона проводят оперативно – профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», главная цель которого профилактика дорожно–транспортных происшествий, особенно по вине водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

К слову, в текущем году на дорогах области задержано 143 пьяных водителя, 116 из которых привлечены к административной ответственности по ст. 608 КРКоАП, а 27 водителей, совершившие данное нарушение повторно, несут уже уголовную ответственность по ст. 346 УК РК.

Всего полицейскими в текущем году выявлено 8 512 нарушений Правил дорожного движения, права управления лишен 51 водитель.

Полицейские просят жителей и гостей Акмолинской области неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах.

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