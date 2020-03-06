Как коронавирус повлиял на валютный рынок РК, рассказали в Нацбанке

Нацбанк был вынужден провести валютные интервенции в последние дни февраля.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке страны в связи с распространением коронавируса, передает zakon.kz.

Глобальное распространение нового вируса действительно является на сегодня основным вызовом для мировой экономики. Финансовые рынки переживают не самые лучшие времена, экономический рост замедляется, прогнозы пересматриваются в сторону ухудшения. Для поддержки экономики ФРС, Банк Канады и центральный банк Австралии уже снизили ставки. Активное распространение вируса за пределами Китая вызвало глобальное ухудшение риск-аппетита инвесторов и частичный отток капитала из стран с развивающейся экономикой. Частично нервозность внешних рынков отразилась и на Казахстане. Кроме того, определенное давление на внутреннем валютном рынке было вызвано ожиданием итогов оценки качества активов банковской системы, - сказала она.

Она отметила, что после окончания налогового периода произошло ухудшение ситуации с коронавирусом, он быстро распространился за пределы Китая. Усугубилась негативная динамика на мировых финансовых рынках: акции продолжили падение. Курс российского рубля заметно ослаб. Цена на нефть с 24 по 28 февраля упала с 57 до 50,5 долларов за баррель, или более, чем на 11%.

Все это привело к соответствующей реакции участников нашего валютного рынка и к резкому росту спроса на иностранную валюту. Для стабилизации ситуации на валютном рынке и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк в условиях низкой ликвидности валютного рынка и ограниченного предложения был вынужден провести валютные интервенции в последние дни февраля, - отметила Алия Молдабекова.

Так, Национальный банк за февраль продал $94,8 млн. Интервенции проводились на биржевом рынке из золотовалютных активов Нацбанка и не препятствовали формированию общей динамики обменного курса.

"При этом, мы подчеркиваем, что Национальный банк продолжает постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в рамках плавающего обменного курса, готов предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных и спекулятивных колебаний национальной валюты", - заключила зампред Нацбанка.

По ее словам, в феврале потребность в трансфертах из Нацфонда в бюджет составила 263 млрд тенге. Для обеспечения гарантированного трансферта была осуществлена продажа 462,5 млн долларов или 175 млрд тенге. Весь объем был реализован на бирже в течение месяца.

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