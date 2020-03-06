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FBI запустило рекламу с фотографией Высоцкого

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. Но раньше использования популярных образов не было замечено.

Фото : кадр видео6 марта 2020, 10:47

В Facebook Федеральное бюро расследований США разместило рекламу на русском языке с фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В рекламе использовали кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.

Под иллюстрацией стоит подпись на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", а рядом - логотип и аббревиатура FBI.

Ссылка с рекламы в соцсети ведет на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках идет призыв делиться информацией, необходимой для обеспечения государственной безопасности США.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности, - говорится в объявлении.

СМИ отмечают, что ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. Но раньше использования популярных образов не было замечено.


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