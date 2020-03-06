АО НК "ҚТЖ" повышает тарифы, чтобы улучшать сервис и обновить подвижной состав

Ежегодный рост цен составляет 7% по социально значимым маршрутам.

НК "ҚТЖ" повышает тарифы на билеты, чтобы улучшать сервис и обновлять подвижной состав. Так ежегодный рост цен составляет 7% по социально значимым маршрутам. Причем все это происходит с согласия министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Сауат Мынбаев, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, до 2030 года компания закупит 600 новых вагонов. Причем первые сто появятся в парке "ҚТЖ" уже в 2020-м году. А с 2020-го по 2029 годы будет проведен целый комплекс мероприятий по модернизации и обновлению парка подвижного состава.

- Предполагается приобретение ста новых вагонов. В прошлом году мы обновили четыре состава вагонами производства тверьского завода,- отметил глава АО НК "ҚТЖ".

В парке АО "Пассажирские перевозки" сегодня находится 2240 вагонов. До 2029 года будут выведены из эксплуатации по сроку службы порядка 945 вагонов.

Кроме того, в ближайшие четыре года будет проведен капитально-восстановительный ремонт 209 пассажирских вагонов. 77 вагонов из них обновятся уже в этом году.

Помимо этого, железнодорожники начали борьбу с низким уровнем сервиса на пассажирских поездах. Результаты налицо: улучшились характеристики и износостойкость постельного белья (оно сейчас из более качественной ткани). В вагонах появились новые матрасы - водонепроницаемые и огнебиозащитные, а также универсальное, флисовое одеяло.

- Были разработаны новые международные стандарты. В середине прошлого года был проведен тендер. К 1 ноября, а по некоторым направлениям к середине ноября поезда были экипированы новым мягким съемным инвентарем, - подчеркнул Сауат Мынбаев.

По словам председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", в поездах добавились грязезащитные коридорные и купейные коврики. Кроме того, АО "Пассажирские перевозки" пересмотрело стандарт по внутреннему клинингу и оснащенности санитарно-гигиеническими средствами пассажирских поездов. Новые стандарты заработают с мая текущего года. В них на поддержание чистоты в санитарных узлах будет сделан особый акцент.

А еще, запускается отдельная программа по ремонту санитарных узлов в старых вагонах. По словам председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", ждать, когда на замену старым вагонам придут новые, топ-менеджмент железных дорог не может.

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