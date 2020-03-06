В одном из районов Алматы отключат холодную воду 

Вводимые ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для замены запорных арматур в рамках плановых мероприятий по улучшению городской системы водоснабжения.

Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

С 9 до 20 часов 11 марта будет ограничено холодное водоснабжение жилых домов и иных объектов, расположенных на территории микрорайонов "Аксай-1, 2, 3".

Подача холодной воды будет временно прекращена:

- в микрорайоне "Аксай-1" в дома №№ 1-8 и №№11-25;

- в микрорайоне "Аксай-2" в дома №№1- 76;

- в микрорайоне "Аксай-3" в дома №№1-36, а также средние школы №42, №121, №133, ясли-сад №28, №50, №52, №74, №111 и №144.

В социальные и общеобразовательные объекты подвоз воды на время отключения будет обеспечен по заявкам. Вводимые ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для замены запорных арматур в рамках плановых мероприятий по улучшению городской системы водоснабжения, - сообщили в ГКП "Алматы су".

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