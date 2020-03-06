В РК ограничили иностранное участие в авиакомпаниях

Так, иностранное лицо не может самостоятельно либо в совокупности с другими иностранными лицами прямо или косвенно владеть, пользоваться или распоряжаться акциями авиакомпании в количестве, превышающем 49 % и более.

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 28 февраля 2020 года утверждены Правила по ограничению иностранного участия (контроля) в авиакомпании, созданной в форме акционерного общества, передает zakon.kz.

Так, говорится, что иностранное лицо не может самостоятельно либо в совокупности с другими иностранными лицами: - прямо или косвенно владеть, пользоваться или распоряжаться акциями авиакомпании, либо производными ценными бумагами авиакомпании в количестве, превышающем сорок девять и более процентов от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных самой авиакомпанией) акций указанной авиакомпании;

- осуществлять эффективный контроль в отношении авиакомпании.

Акционер авиакомпании раскрывает авиакомпании информацию о себе, а также о лицах, осуществляющих в отношении него эффективный контроль, до конечных собственников, осуществляющих эффективный контроль.

Если акционер авиакомпании является юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, которым прямо или косвенно владеют, пользуются или распоряжаются несколько лиц, не аффилированных между собой, каждое из которых не осуществляет эффективный контроль в отношении такого акционера, такой акционер дополнительно раскрывает авиакомпании информацию обо всех случаях, при которых Республика Казахстан или гражданин республики прямо или косвенно владеет, пользуется или распоряжается акциями, долями участия, паями либо другими формами долевого участия в таком акционере.

Порядок, сроки и другие условия раскрытия акционерами информации, указанной в настоящем пункте, определяются в уставе авиакомпании.

Авиакомпания ведет ежеквартальный учет лиц, информация о которых подлежит раскрытию акционерами такой авиакомпании.

При этом акционер авиакомпании частично или полностью не представивший авиакомпании информацию:

- не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров авиакомпании;

- не принимает участие в голосовании или обсуждении вопросов, рассматриваемых на общем собрании акционеров авиакомпании.

При недостоверности информации, предоставленной акционером авиакомпании, выявленной после принятия решения общим собранием акционеров авиакомпании:

- в случае, если за такое решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего недостоверную информацию), решение общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов указанного акционера при соблюдении требований по наличию кворума, при котором решение считается принятым общим собранием акционеров авиакомпании;

- в случае, если голос акционера, предоставившего недостоверную информацию, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным соответствующего решения общего собрания акционеров по требованию авиакомпании, либо иных заинтересованных лиц в порядке, установленном законодательством РК.

Авиакомпания не осуществляет выкуп акций с согласия акционера по инициативе авиакомпании, если такой выкуп приведет к нарушению ограничений, установленных в пункте 3 настоящих Правил.

В случае нарушения данных ограничений нарушивший акционер:

- не голосует своими акциями в авиакомпании, до тех пор, пока совершенное нарушение не будет полностью устранено;

- не получает дивиденды по акциям авиакомпании, до тех пор, пока совершенное нарушение не будет полностью устранено;

- устраняет совершенное нарушение в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования от совета директоров авиакомпании путем уменьшения принадлежащих ему акций в авиакомпании до уровня, ниже установленных ограничений.

Совет директоров авиакомпании определяет нарушившего акционера и направляет ему требование об устранении нарушения ограничений. Не позднее рабочего дня, следующего за днем определения нарушившего акционера, совет директоров авиакомпании направляет нарушившему акционеру письменное уведомление, в котором сообщает:

1) о факте нарушения ограничений;

2) о необходимости исполнить обязанность;

3) о количестве акций авиакомпании, на которое нарушивший акционер должен уменьшить свое участие в акционерном капитале авиакомпании, и о сроке, в течение которого это необходимо осуществить;

4) о других сведениях, имеющих, по мнению совета директоров авиакомпани,и отношение к нарушению ограничений.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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