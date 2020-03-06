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Казахстан и Россия не поддержали предложение ОПЕК о сокращении добычи нефти

А вот Объединенные Арабские Эмираты поддержали идею сокращения добычи нефти

Фото : Pixabay6 марта 2020, 12:15

Участники заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не смогли прийти к общему решению о новом сокращении добычи нефти. Казахстан и Россия выступили против, передает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Два источника, принимавшие участие в переговорах, сообщили, что Россия и Казахстан не поддержали идею сокращения объемов добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Глава министерства энергетики России Александр Новак покинул заседание в Вене до его окончания. После его ухода участники заседания пытались убедить представителей Казахстана в том, что нужно сокращать объем добычи нефти, но их старания оказались безуспешными.

А вот Объединенные Арабские Эмираты поддержали идею сокращения добычи нефти.

Мы согласны с рекомендацией, считаем это важным, — сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Отмечается, что члены Организации стран — экспортеров нефти согласовали сокращение объемов добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Это решение было принято из-за негативного влияния эпидемии коронавируса. Участники ОПЕК считают, что снижение объемов добычи станет "адекватным ответом на сокращение спроса на нефть".


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