"Что с поездами "Тальго"? Почему этот проект закрывается?

В КТЖ назвали причины отказа от вагонов "Тальго".

Завод собирает для Казахстана последние 62 вагона, изготовленные по испанской технологии. После сборки оставшихся 62 вагонов на заводе "Тальго" их закуп в Казахстане будет остановлен по экономическим причинам. Об этом на пресс-конференции в Нур-Султане сообщил председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Сауат Мынбаев, сообщает zakon.kz.

Он назвал причины отказа, это малое количество посадочных мест (от 8 до 20 мест), не позволяющее обеспечивать массовые пассажирские перевозки, высокая стоимость и затраты на обслуживание.

Отметим, что в настоящее время в Казахстане курсируют 570 вагонов "Тальго" по 15 маршрутам. Компания "Тальго" будет технически обслуживать до конца. По словам Сауата Мынбаева, все юридические вопросы с "Патентос Тальго" решены при активном участии представителей компании Deutsche Bahn, которые имеют контрактные отношения в Европе с "Патентос Тальго".

"На сегодняшний день у нас в парке 570 вагонов Тальго. Понятно, что они будут оставаться в эксплуатации. В их эксплуатации повышено и местное содержание в сервисе. Я имею в виду, нам удалось понизить в сервисный договор по цене. Таким образом, ҚТЖ получило соответствующие выгоды" - сообщил он, добавив, что выгода только за 2019 года составила 309 миллионов тенге.

КТЖ планирует начиная с 2021-2022 годов организовать в Нур-Султане производство и обновление подвижного состава пассажирскими вагонами в соответствии с современными техническими решениями и потребительскими характеристиками.

Всего в парке КТЖ насчитывается 2240 вагонов.

Вагоны казахстанских поездов пообещали обновить за 10 лет. В новых вагонах будет централизованная комбинированная система энергоснабжения, отопления и биотуалетные комплексы. Использование вагона-электростанции позволит отказаться от угля и обеспечить стабильный температурный режим в вагонах как в зимнее, так и летнее время. В новых вагонах будут также созданы условия для лиц с ограниченными физическими возможностями.

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