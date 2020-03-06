О новых платных дорогах рассказали в "КазАвтоЖоле"

Сейчас в стране насчитывается 680 км платных дорог.

Председатель правления АО НК "КазАвтоЖол" Улан Алипов на совещании в Агентстве по противодействию коррупции рассказал, сколько в Казахстане до 2025 года появится платных дорог, передает корреспондент zakon.kz.

"Есть объем работ, который подрядчик за месяц должен выполнить. Если он его не выполняет в установленный срок, ему начисляется штраф. В этом моменте имеется коррупционный риск: чтобы не платить штраф, он может попытаться договориться, чтобы ему подписали невыполненный в полной мере объем. Для этого мы такие штрафы убираем. Мы даем уведомления в первый месяц о том, что он не выполнил объем. На второй месяц мы также уведомляем его. Если же он и на третий месяц не выполнил объем, значит, он и не выполнит его. Потому что сезон короткий, сроки тоже. Значит, дальше бесполезно. На третий месяц мы его штрафуем и тут же расторгаем контракт", - сказал Алипов.

По его словам, это касается не только сроков, но и качества.

У нас сейчас 680 км платных дорог: Нур-Султан - Щучинск, Нур - Султан - Темиртау, Алматы - Капшагай и Алматы - Хоргос. В прошлом году мы провели инвестиционный конкурс, его выиграла компания "Computer vision technologies", совместно с тайванцами они будут внедрять с 2020 до 2025 года 11 тысяч км платных автодорог, они будут открытыми, а не гибридными, как сейчас. Камеры будут снимать, сколько машина проехала км по дороге и отправлять уведомление, - сообщил он.

Глава нацкомпании добавил, что запланированная стоимость - 1 тенге за 1 км для легковых, а также 15 тенге за 1 км для грузовых.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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