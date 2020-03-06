Грабеж был спланирован заранее.

В Уральске у владельца обменника украли сумку с 45 млн тенге, передает zakon.kz.

Владелец обменника 2 марта примерно в 21.00 выходил из обменного пункта, который расположен в центре города. Ему брызнули газовым баллончиком в лицо и выхватили с сумку с деньгами: доллары, евро, рубли и тенге. Общий ущерб составил 45 миллионов тенге, - рассказали в полиции.

По информации "Мой ГОРОД", по данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Трое из четверых подозреваемых задержаны.

Как сообщили в полиции, грабеж был спланирован заранее.

Один из них успел купить на краденные деньги два автомобиля. Несмотря на это, половина ущерба уже восстановлена. Ведутся следственные мероприятия, - сообщили в полиции ЗКО.

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