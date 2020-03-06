Дорогу на озеро Иссык и БАО закрыли в Алматы
Установлен шлагбаум, а также дорожный знак "Движение запрещено".
Фото : Иле-Алатау6 марта 2020, 15:19
Руководство Иле-Алатауского национального парка объяснило причины закрытия дороги на озеро Иссык и Большое Алматинское озеро (БАО) для автотранспорта, передает zakon.kz.
О том, что дорогу на БАО закроют для всех видов транспорта из-за промоин и обвалов на некоторых участках, стало известно еще 4 октября 2019 года.
В настоящее время на 16 км. (за мостом) АО "Национальной компанией "ҚазАвтоЖол" установлен шлагбаум, а также дорожный знак "Движение запрещено", с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также реализации строительно-монтажных работ и реконструкции дороги к Большому Алматинскому озеру. Данный участок автомобильной дороги обслуживает подрядная организация АОФ ТОО "Казахавтодор". Уважаемые туристы, еще раз уведомляем Вас о том, что проезд на Большое Алматинское озеро закрыт на неопределенный срок, с целью Вашей же безопасности, дорога будет открыта после проведения капитального ремонта (данный вопрос находится в компетенции АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"), - сообщили на странице Нацпарка в Facebook.
Также руководство особо охраняемой природной территории сообщило, что проезд на другое озеро- Иссык, на данный момент закрыт в связи с лавиноопасным периодом.
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