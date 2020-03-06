Медведев Токаеву: Мы наблюдаем за процессами в Казахстане
Иного и быть не может - Дмитрий Медведев.
Фото : РИА Новости6 марта 2020, 15:55
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Медведев отметил интерес российской стороны к важным политическим процессам в Казахстане.
Наши страны сейчас развиваются, находятся в таком важном, достаточно серьезном этапе своего развития. Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Большие процессы в вашей стране развиваются. Мы тоже за ними наблюдаем, изучаем, - сказал он.
"Иного и быть не может. Поскольку мы друзья, мы партнеры, и должны не только помогать развитию друг друга, ну и в известной степени учиться некоторым прошедшим этапам или элементам нашего развития", - добавил он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010497-ebf745c62eb9f371118f7d03454f0fb1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...