Медведев Токаеву: Мы наблюдаем за процессами в Казахстане

Иного и быть не может - Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Медведев отметил интерес российской стороны к важным политическим процессам в Казахстане.

Наши страны сейчас развиваются, находятся в таком важном, достаточно серьезном этапе своего развития. Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Большие процессы в вашей стране развиваются. Мы тоже за ними наблюдаем, изучаем, - сказал он.

"Иного и быть не может. Поскольку мы друзья, мы партнеры, и должны не только помогать развитию друг друга, ну и в известной степени учиться некоторым прошедшим этапам или элементам нашего развития", - добавил он.

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