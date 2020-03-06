Помещенные на карантин казахстанцы пили алкоголь в больнице

4 марта в Нур-Султан прибыл рейс с казахстанцами из Дубая.

В Караганде казахстанцев, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов, отправили на карантин. В больнице они стали пить алкоголь, за что и будут наказаны, передает zakon.kz.

4 марта в Нур-Султан прибыл рейс из Дубая. Вместе с казахстанцами в самолете были двое граждан Китая. Их после прибытия в аэропорт изолировали и депортировали в КНР.

5 марта 23 жителей Карагандинской области поместили в госпиталь на карантин.

Сегодня, 6 марта, выяснилось, что у депортированных граждан Китая коронавируса нет, а состояние изолированных карагандинцев стабильное, температуры и симптомов простуды нет.

К сожалению, некоторые из пациентов не проявили гражданскую ответственность и нарушили правила госпитализации, употребляя спиртные напитки. Данные факты были зафиксированы медицинскими работниками, произведен забор биологических сред (кровь) на определение алкоголя. По факту нарушения режима карантинизации, будут составлены акты об административных правонарушениях, - говорится в сообщении Управздрава Карагандинской области.

Управздрав и департамент контроля качества и безопасности товаров области обещают сообщать о развитии событий.

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