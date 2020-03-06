23 человека на карантине в целях профилактики коронавируса в больницах Мангистау

Об этом рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Ергали Сыдыманов на площадке службы общественных коммуникаций.

В целях профилактики коронавирусной инфекции и не распространения на территории Республики Казастан в Мангистауской области проводятся мероприятия согласно последнего постановления главного государственного санитарного врача РК, передает zakon.kz

На 6 марта всего 23 человек (15 человек гражданин Ирана, 8 человек гражданин РК) находятся под медицинским наблюдением. Из них 4 больных госпитализированы с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция", 3 госпитализированы в инфекционное отделение Мангистауской областной больницы, 1 госпитализирован в инфекционное отделение многопрофильной больницы Жанаозена. В областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) были госпитализированы и взяты под медицинское наблюдения -19 человек (6 гражданин РК, 13 гражданин Ирана), - сказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Ергали Сыдыманов.

В области функционируют 7 санитарно-карантинных пунктов. Из них 2-на станции «Темир-Баба», «Тажен», 2- в морском портах Актау, Курык, 1- в аэропорту, 2- на железнодорожном транспорте станции «Болашак» и станции Бейнеу «Оазис». Все обратившиеся в СКП граждане осматриваются тепловизором.

Известно, что в помощь санитарно- карантинным пунктам международного аэропорта были задействованы 4 специалиста из г. Актобе, специалисты противочумной станции и Департамента контроликачества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области. Усилены проверки на внутренние и внешние рейсы.

По Республике Казахстан на сегодняшний день короновирусная инфекция не зарегистрирована. При пересечении границы РК граждан, прибывающих из иностранных государств на территории области, обслуживаются специалистами подразделений специальных санитарно- карантинных пунктов. С 5 марта рейсы из Азербайджана были отменены (до 1 рейса вместо 7 рейсов). Тест-система для лабораторного тестирования инфекции Короновируса (2019-nCov) в регионе была приобретена 02.03.2020 г., и исследование проводится в вирусологической лаборатории Национального центра экспертизы, - сказал Ергали Сыдыманов.

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Ануар Сагимбаев сообщил, что согласно постановлению, список иностранных государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, определен по категориям.

В случае, если в соответствии с этим списком прошло менее 14 дней с момента последнего посещения в Китайскую Народную Республику, Иран и Южную Корею категории 1 А, провизорские госпитали, определенные местными исполнительными органами, изолируются.

Граждане, прибывшие из стран Гонгонг , Макао, Тайваня, Японии, Италии по категории 1 Б, изолируются на дому в течение 14 дней со дня въезда на границу РК. На дому проводится медицинский контроль с ежедневным звонком медицинских работников. При отсутствии условий изоляции на дому рекомендуется госпитализировать.

Граждане, прибывшие из Франции, Германии, Тайланда, Азербайджана по 2 категории, изолируются по месту жительства в течение 14 дней со дня пересечения границы РК. В течение 14 дней проводится медицинский контроль по телефону.

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