О налоговых и таможенных правонарушениях на границе с Кыргызстаном рассказали в КГД РК

В 2019 году установлено 72 тыс. автотранспортных средств, которыми НДС на импорт с ЕАЭС не уплачен.

В Комитете государственных доходов (КГД) МФ РК рассказали о таможенных и налоговых правонарушениях выявленных в 2019 году на казахстанско-кыргызской границе, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, в целом за 2019 год установлено 72 тыс. автомобильных транспортных средств (АТС), которыми НДС на импорт с ЕАЭС не уплачен. Из них по 10,3 тыс. АТС товарно-транспортных накладных были оформлены в адрес фиктивных резидентов РК, в том числе из РФ – 7,7 тыс. и из КР – 2,6 тыс. АТС.

По 51 тыс. АТС проводятся розыскные мероприятия, существуют риски оформления товарно-транспортных накладных на фиктивных резидентов РК. 11 тыс. фактов лжетранзита внутри стран ЕАЭС, в том числе из РФ – 6,5 тыс. и из КР – 4,8 тыс. фактов.

Что бы в будущем предотвратить такие виды нарушения между Казахстаном и Кыргызстаном не раз были проведены двусторонние рабочие встречи. Однако те таможенные и налоговые нарушения продолжаются до сегодняшнего дня, – отметили в пресс-службе КГД.

Например, согласно представленным сведениям Государственной налоговой службы Кыргызской Республики за 9 месяцев 2019 года в Республику Казахстан экспортировано товаров на сумму 18 млрд тенге, тогда как согласно представленным заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов импортерами РК заявленная сумма импорта составила 186 млрд тенге, расхождение более 10 раз. Разница в количестве импортеров составила 2 024 УВЭД.

По сведениям Государственной таможенной службы Кыргызской Республики за 2019 год в КР импортировано из КНР 75 тыс. тонн ТНП, при этом экспортировано в Республику Казахстан и Российскую Федерацию 149 тыс. тонн, что в 2 раза превышает импортированный объем.

РК с октября 2019 года, в рамках проводимого Пилота с применением навигационных пломб, выявлено 11 фактов отклонения АТС от заявленного в товарно-транспортных накладных маршрута, когда товары, заявленные в РФ, оказывались на рынках РК. Аналогично со стороны РФ установлено 2 факта. Зафиксировано 29 фактов отказа от дальнейшего перемещения товаров после навешивания навигационных пломб. Процедура внедрения навигационных пломб в Кыргызской Республике не продвинулась. Информация о выявленных нарушениях неоднократно направлялась Кыргызской Республике, однако, ситуация не изменилась, – сообщили в пресс-службе КГД.

В ведомстве еще раз напомнили, что основными принципами функционирования ЕАЭС являются обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон, а также соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции.

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