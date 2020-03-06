Абылкаир Скаков: Мужчины в неоплатном долгу перед женщинами

На сегодняшний день в Павлодарской области проживает более 12 тысяч многодетных семей.

Аким Павлодарской области поздравил многодетных матерей с наступающим Международным женским днем. От имени Главы государства Абылкаир Скаков вручил им подвески "Күміс алқа" и "Алтын алқа", сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Торжественная встреча состоялась в Доме дружбы. Получить серебряные и золотые подвески приехали многодетные матери со всего региона. Воспитывающая с супругом троих сыновей и трех дочерей Светлана Васюкевич приехала из Иртышского района. В ее доме к Международному женскому дню инициаторами праздника становятся дети.

8 марта они поздравляют меня рано утром, - говорит Светлана Васюкевич. - Они сами делают открытки, делают цветочки и дарят все это. Такое внимание детей – самое главное для меня.

"Күміс алқа" также были удостоены Шолпан Абрарова, Динара Асылғазы, Айытжан Ауган, Жибек Ахметова, Нагира Байзахова, Айнаш Калиева, Бахытгуль Капасова, Айнагуль Кошкинбаева, Айнаш Кучербаева, Айгуль Нуржанова, Санитас Нурханова, Кумис Омей, Елизавета Паначухиди, Назикуль Смагулова и Акмарал Шаншарова. Подвески "Алтын алқа" вручили Куланар Жаксылыковой, Шолпан Курманалиевой и Таттыгуль Таскарановой. Обращаясь к женщинам, глава региона отметил, что без их созидательной силы в обществе наверняка был бы разлад, а экономика простаивала бы.

Вы воспитываете будущее поколение независимого Казахстана, трудясь во имя благополучия сыновей и дочерей, а значит, всей страны, - сказал Абылкаир Скаков. — Мы, мужчины, в неоплатном долгу перед вами за заботу о семье, строительство успешного будущего и безусловную ответственность перед земляками. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и бесконечных поводов для улыбок!

На сегодняшний день в Павлодарской области проживает более 12 тысяч многодетных семей. Подвеска "Күміс алқа" вручается матерям, воспитавшим шестерых детей, а награды "Алтын алқа" удостаиваются женщины, воспитавшие семерых и более детей.

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