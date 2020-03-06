Первый день Кубка Дэвиса для Казахстана закончился со счетом 1:1

На завтра запланирована парная игра и два одиночных поединка. Игры начнутся в 12:00 по времени Нур-Султана. Победитель – получит путевку на финал Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре этого года в столице Испании с 23 по 29 ноября.

Первый день квалификационного матча Кубка Дэвиса между сборными командами Казахстана и Нидерландов закончился со счетом 1:1, передает корреспондент zakon.kz.

Игра проходит в Нур-Султане. Первыми на корт вышли 91-я ракетка мира (вторая ракетка Казахстана) Михаил Кукушкин и 169-й номер рейтинга ATP Робин Хасе (первая ракетка Нидерландов).

Первый сет остался за Хасе — 6:4, во второй партии Кукушкин оказался сильнее — 7:5, но в третьем сете верх вновь взял представитель команды гостей — 6:3.

Во второй встрече игрового дня встретились Александр Бублик и Таллон Грикспур. Казахстанскому теннисисту удалось буквально вырвать победу у соперника, выиграв матч со счетом 6:7, 6:7. Причем во втором сете у голландца была возможность затянуть Бублика в третий сет. Но реализовать match ball со счета 5:6 он не смог.

Я думаю, выиграть было возможно, но Бублик хорошо играл, подавал и в важные моменты хорошо играл, и у него все получилось, - прокомментировал свою игру теннисист из Нидерландов.

На завтра запланирована парная игра и два одиночных поединка. Игры начнутся в 12:00 по времени Нур-Султана. Победитель – получит путевку на финал Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре этого года в столице Испании с 23 по 29 ноября.

На данный момент капитаны команд не распространяются о том, кто выйдет играть пару. Паул Хархёйс в ходе пресс-конференции по итогам первого дня сообщил, что "решение не принято", и ему необходимо "обсудить этого вопрос с игроками".

На вопрос журналистов "насколько велика вероятность, что вы завтра выйдите играть пару?", Александр Бублик (а именно они в паре с Михаилом Кукушкиным выиграли голландцев в Мадриде в 2019 году) ответил: "надеюсь, не велика".

Потому-что мне в любом случае играть против Робина Хасе. И если вдруг пара не сложится, то мне против него через полчаса играть. Поэтому скорее нет, - ответил он.

Кроме того, теннисист обратил внимание, что пара Недовесов/Голубев отлично себя показала, и в этом году уже выиграли пару Challanger-ов.

Я считаю, что, если мы с Мишей играли полуфинал (Australian Open) - это ни о чем не говорит. Это абсолютная случайность. А ребята играют стабильно, они тренируют пару, поэтому я считаю, что играть должны они, потому что они играют пару, а мы играем одиночку, и просто вдвоем стоим на корте. Мое мнение – играть должны они.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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