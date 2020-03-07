Арман Оспанов нокаутировал Расула Мирзаева в первом же раунде
Бой в полулегком весе был запланирован на пять раундов.
На турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 105 в Алматы состоялся со-главный бой вечера, сообщает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Казахстанский файтер Арман Оспанов вышел на ринг против россиянина Расула Мирзаева. Бой в полулегком весе был запланирован на пять раундов, но закончился победой Оспанова нокаутом в первом раунде.
Для 30-летнего казахстанца эта победа стала десятой при трех поражениях, а 33-летний Мирзаев проиграл в третий раз в карьере, причем во второй раз подряд, при 18 победах.
Отметим, что Оспанов и Мирзаев могли встретиться еще 10 ноября 2018 года в Москве, но тогда казахстанец не смог выступить из-за травмы.
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