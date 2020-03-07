Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
Тони отправил ему воздушный поцелуй
Фото : UFC7 марта 2020, 08:03
На пресс-конференции перед боей между Хабибом Нурмагомедовым с Тони Фергюсоном состоялась дуэль взглядов, сообщает zakon.kz.
После беседы с журналистами прошла дуэль взглядов, на котором американец спровоцировал конфликтную ситуацию. В ответ Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона, который положил на землю его владелец. В ответ Фергюсон отправил Хабибу воздушный поцелуй.
Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.
Khabib vs. Ferguson#UFC249— La Sueur (@lasueur_off) March 6, 2020
Ça va être LE FEU???? pic.twitter.com/xLqrwh0Kom
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