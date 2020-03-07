Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

Тони отправил ему воздушный поцелуй

На пресс-конференции перед боей между Хабибом Нурмагомедовым с Тони Фергюсоном состоялась дуэль взглядов, сообщает zakon.kz.

После беседы с журналистами прошла дуэль взглядов, на котором американец спровоцировал конфликтную ситуацию. В ответ Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона, который положил на землю его владелец. В ответ Фергюсон отправил Хабибу воздушный поцелуй.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

Khabib vs. Ferguson#UFC249

Ça va être LE FEU???? pic.twitter.com/xLqrwh0Kom — La Sueur (@lasueur_off) March 6, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!