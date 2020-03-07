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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

Тони отправил ему воздушный поцелуй

Фото : UFC7 марта 2020, 08:03

На пресс-конференции перед боей между Хабибом Нурмагомедовым с Тони Фергюсоном состоялась дуэль взглядов, сообщает zakon.kz.

После беседы с журналистами прошла дуэль взглядов, на котором американец спровоцировал конфликтную ситуацию. В ответ Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона, который положил на землю его владелец. В ответ Фергюсон отправил Хабибу воздушный поцелуй.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.


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