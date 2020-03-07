Ученые обнаружили изменения в симптомах коронавируса

Клинические симптомы в разные периоды могут отличаться из-за мутаций вируса.

Китайские ученые выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусной инфекцией Covid-19 в разное время, следует из черновика исследования, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты наблюдали за 89 пациентами в Народной больнице Уханьского университета. Их разделили на две группы. Первую, из 31 человека, составили те, кто поступил в больницу с 16 по 22 января, вторую — 58 человек, госпитализированных с 23 по 29 января. Во второй группе были в основном женщины (45 из 58, или 77,6 процента), а в первой они составляли 45,2 процента.

Отмечается, что у первой группы больше наблюдались такие симптомы, как повышенная температура (67,7 процента), упадок сил (41,9 процента) и мышечная боль (22,6 процента). У 32,3 процента пациентов первой группы наблюдалось слабое выделение мокроты, тогда как у второй такой симптом замечен лишь у 6,9 процента. Другие симптомы (кашель, тошнота, диарея и чувство стеснения в груди) в двух группах отличались незначительно. Кроме того, у 54,2 процента пациентов первой группы был пониженный уровень лимфоцитов.

Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, или же то, что вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного времени в организме асимптомных носителей, — говорится в исследовании.

Авторы доклада подчеркивают, что клинические симптомы в разные периоды могут отличаться из-за мутаций вируса, который уже передается в третьем и четвертом поколении. Кроме того, появились асимптомные носители, поэтому, по мнению медиков, необходимо определить отличия в клинических симптомах людей, заболевших в разное время.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи человек. За пределами Китая коронавирус зафиксирован более чем в 70 странах, умерли 267 человек.

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