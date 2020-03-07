Арестуй немедленно! Самые милые девушки-полицейские
Глядя на это очарование в форме, так и хочется, чтобы тебя задержали.
В полиции какой страны служат самые красивые девушки? Пожалуй, на этот вопрос нет однозначного ответа, но можно с уверенностью сказать, что есть среди красоток желающие охранять закон и порядок в разных уголках планеты, передает zakon.kz.
США. С таким шерифом в округе должно быть всё спокойно.
Украина. Три грации и рации.
Великобритания. Здесь не боятся ни лошадей, ни полицейских.
Объединенные Арабские Эмираты. Советуем обратить внимание и на этот полицейский автомобиль.
Турция. Броня их только красит, и береты очень к лицу.
Тунис. Строгий взгляд из-под козырька моментально усмиряет хулиганов.
Швеция. Глаза-льдинки прекрасно оттеняет униформа.
Испания. Вручение наград за самую обезоруживающую улыбку.
Россия. С такими красавицами мало кто сравнится.
Норвегия. И без автомата сражает наповал.
Нигерия. Улыбка — лучшие наручники.
Кения. Ваши документики?..
Казахстан. Красота на страже закона.
Ирак. Под униформой и хиджабом такую красоту не спрячешь.
Индонезия. Эта троица вмиг разберется с плохими парнями.
Индия. Женственная бескомпромиссность.
Греция. Вы арестованы за превышение скорости ударов сердца.
Эстония. Страж порядка на машине с ми-мигалками.
Дания. Зоркий взгляд выискивает жертву для допроса.
Куба. Так непринужденно носить форму — это надо уметь!
Колумбия. Присяга на верность канонам красоты.
Китай. С такими стражами порядка немудрено, что в Китае проблемы с перенаселением.
Чили. Острое обаяние полиции.
Австрия. Солнечные очки прикрывают смертельное оружие.
Австралия. Даже огромный бронежилет не может скрыть очевидную милоту.
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