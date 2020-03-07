Арестуй немедленно! Самые милые девушки-полицейские

Глядя на это очарование в форме, так и хочется, чтобы тебя задержали.

В полиции какой страны служат самые красивые девушки? Пожалуй, на этот вопрос нет однозначного ответа, но можно с уверенностью сказать, что есть среди красоток желающие охранять закон и порядок в разных уголках планеты, передает zakon.kz.

США. С таким шерифом в округе должно быть всё спокойно.

Украина. Три грации и рации.



Великобритания. Здесь не боятся ни лошадей, ни полицейских.

Объединенные Арабские Эмираты. Советуем обратить внимание и на этот полицейский автомобиль.

Турция. Броня их только красит, и береты очень к лицу.

Тунис. Строгий взгляд из-под козырька моментально усмиряет хулиганов.

Швеция. Глаза-льдинки прекрасно оттеняет униформа.

Испания. Вручение наград за самую обезоруживающую улыбку.

Россия. С такими красавицами мало кто сравнится.

Норвегия. И без автомата сражает наповал.

Нигерия. Улыбка — лучшие наручники.

Кения. Ваши документики?..

Казахстан. Красота на страже закона.

Ирак. Под униформой и хиджабом такую красоту не спрячешь.

Индонезия. Эта троица вмиг разберется с плохими парнями.

Индия. Женственная бескомпромиссность.

Греция. Вы арестованы за превышение скорости ударов сердца.

Эстония. Страж порядка на машине с ми-мигалками.

Дания. Зоркий взгляд выискивает жертву для допроса.

Куба. Так непринужденно носить форму — это надо уметь!

Колумбия. Присяга на верность канонам красоты.

Китай. С такими стражами порядка немудрено, что в Китае проблемы с перенаселением.

Чили. Острое обаяние полиции.

Австрия. Солнечные очки прикрывают смертельное оружие.

Австралия. Даже огромный бронежилет не может скрыть очевидную милоту.

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