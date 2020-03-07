В ВКО взрывают лед на реках

В регионе профилактические работы по рыхлению льда запланированы в 7 районах на 21 участке.

В Восточно-Казахстанской области проводятся противопаводковые работы, передает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области высока вероятность подтоплений населенных пунктов, расположенных в бассейнах рек Бухтарма, Тургусун в районе Алтай, Уба в Шемонаихинском и Бородулихинском районах, Глубочанка и Ульба в Глубоковском районе, а также высока вероятность формирования склоновых потоков с горной местности в Урджарском и Кокпектинском районах. В связи с этим, во всех городах и районах проводятся противопаводковые работы, - отметили в КЧС МВД РК.

В настоящий момент ведется очистка мостов и водопропускных труб на республиканских и областных дорогах. Вывезено более 816,5 тыс. м3 снега.

Заготовлено 79,6 тыс. шт. мешкотары и 4,5 тыс. тонн инертных материалов.

Для предотвращения ледовых заторов, проводятся профилактические взрывы на реках. В целом, в регионе профилактические работы по рыхлению льда запланированы в 7 районах на 21 участке.

Уже проведены работы в Шемонаихинском и в Бородулихинском районе на реке Уба. В районе автомобильного моста г. Шемонаиха дробили лед на площади 2900 кв.м, а в селах Верх-Уба и Убинка на площади 7040 кв.м., в с. Красный Яр Бородулихинского района - на площади 580 кв.м.

В дальнейшем будут проведены работы в Бескарагайском, Курчумском, Катон-Карагайском районах, районе Алтай и окраинах г. Семей.

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