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Мамин обратился к казахстанским женщинам: Мы ценим и любим вас всегда

Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Фото : ПМ7 марта 2020, 13:44

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем – 8 марта, передает zakon.kz.

Текст обращения опубликован ниже.

Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот весенний день озаряет нас светом ваших улыбок. Вы не только заботитесь о своих семьях, родных и близких, но и вносите большой вклад в развитие Казахстана.

Вы дарите окружающим любовь и заботу, тепло материнского очага. Мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам!

Будьте здоровы, любимы и счастливы!

С наилучшими пожеланиями, Аскар Мамин.


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