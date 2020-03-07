Мамин обратился к казахстанским женщинам: Мы ценим и любим вас всегда

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем – 8 марта, передает zakon.kz.

Текст обращения опубликован ниже.

Этот весенний день озаряет нас светом ваших улыбок. Вы не только заботитесь о своих семьях, родных и близких, но и вносите большой вклад в развитие Казахстана.

Вы дарите окружающим любовь и заботу, тепло материнского очага. Мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам!

Будьте здоровы, любимы и счастливы!

С наилучшими пожеланиями, Аскар Мамин.