Мамин обратился к казахстанским женщинам: Мы ценим и любим вас всегда
Будьте здоровы, любимы и счастливы!
Фото : ПМ7 марта 2020, 13:44
Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем – 8 марта, передает zakon.kz.
Текст обращения опубликован ниже.
Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот весенний день озаряет нас светом ваших улыбок. Вы не только заботитесь о своих семьях, родных и близких, но и вносите большой вклад в развитие Казахстана.
Вы дарите окружающим любовь и заботу, тепло материнского очага. Мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам!
Будьте здоровы, любимы и счастливы!
С наилучшими пожеланиями, Аскар Мамин.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010580-91a29815e6fdb719b4f4bad67384d652
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...