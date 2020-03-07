Второй день матча Кубка Дэвиса начался с победы Казахстана

На данный момент общий счет матча 2:1 в пользу Казахстана. На корте началась 4-я игра, где встречаются Александр Бублик и Робин Хасе.

Второй день квалификационного матча Кубка Дэвиса между Казахстаном и Нидерландами начался с победы теннисистов, играющих под голубым флагом. Второе очко сборной принесла пара Александр Недовесов и Андрей Голубев, передает корреспондент zakon.kz.

Матч длился немногим больше часа. За это время казахстанские теннисисты обыграли голландских спортсменов Робина Хасе и Жана-Жульена Ройера со счетом 6:3, 6:3.

Мы рады, что сумели принести команде очко, мы довольны результатом, может по счету не выглядело что это упорная борьба 6:3, 6:3. Но это был первый наш матч после возобновления пары (Голубев и Недовесов 3 года не играли вместе – Андрей уходил из тенниса – от авт.). И мы волновались. И мы очень рады, что работа, которая была проведена в межсезонье в преддверии Кубка Дэвиса дала свои плоды. Мы подкорректировали свою игру, стали лучше, и будем развиваться дальше, - рассказал на пресс-конференции Александр Недовесов.

Удивительно, что команда Нидерландов решила поставить на парный матч играть свою первую ракетку Робина Хасе, который вчера обыграл Михаила Кукушкина, а сегодня должен еще сыграть против Александра Бублика.

Для нас было неожиданностью, что Робин Хасе вышел играть пару. Потому что в таком формате Кубка Дэвиса играть пару и через 20 минут выходить на одиночку. Да, я считаю, что каждый игрок привык играть 2 матча подряд в день. Но все-таки когда ты всю жизнь играешь сначала одиночку, а потом пару, делать это наоборот – странно, как минимум. И тем более, счет 1:1, и независимо от того, как сложится пара, матч еще открыт. Его можно выиграть, а можно проиграть, наверное он чувствовал уверенность в себе. Все таки он игрок высокого уровня. Мы не знаем, зачем они это сделали. Мы быстро перестроились на новую игру, новую схему, тактику и все получилось хорошо, - прокомментировал Андрей Голубев.

На данный момент общий счет матча 2:1 в пользу Казахстана. На корте началась 4-я игра, где встречаются Александр Бублик и Робин Хасе. В случае победы Бублика Казахстан выйдет в финал Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре 2020-го года в Мадриде.

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