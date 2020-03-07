В Таразе многодетные семьи и дети-сироты получили ключи от квартир

В настоящее время в очереди на жилье состоят порядка 19 тыс. человек.

В преддверии Международного женского дня в Таразе введен в эксплуатацию 80-квартирный жилой дом, построенный по программе "Нұрлы жер", передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в числе тех, кто стал обладателями жилья в новом 15-м микрорайоне - многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты и другие категории социально-уязвимых граждан. В новом доме насчитывается 3-комнатных квартир - 15, 2-комнатных – 55, однокомнатных - 10.

В церемонии вручения ключей очередникам принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

- Для решения жилищного вопроса граждан государством приняты различные программы. В прошлом году в Таразе были выданы около двух тысяч квартир, данная работа продолжается. Это хороший подарок для наших женщин, многодетных матерей накануне Международного женского дня. Поздравляю всех с новосельем, желаю крепкого здоровья и долголетия, - отметил глава региона .

- На протяжении 10 лет мы арендовали жилье, скитались с одной квартиры на другую. Теперь вот получили долгожданную двухкомнатную квартиру. Нет слов, чтобы выразить переполняющую меня радость. Спасибо за такой подарок, - не скрывала своей радости Жансая Абдраимова.

В этот день отметила новоселье и мама шестерых детей Галия Шегеева.

- Дети и мы очень рады. В канун праздника для нас это прекрасный подарок, - сказала она.

По данным акимата города, в рамках программы "Нұрлы жер" в текущем году ведется строительство 29 многоэтажных жилых домов. Всего в новом жилом массиве до 2025 года планируется построить 181 многоквартирный и 255 индивидуальных жилых домов.

Стоит отметить, что в рамках программы "Бақытты отбасы" для многодетных семей в прошлом году по области было выдано 323 квартиры. Кроме того, в микрорайоне "Карасу" введены в эксплуатацию 4 многоэтажных социальных общежития для многодетных семей. В микрорайоне "Арай" ведется строительство еще четырех общежитий.

В настоящее время в очереди на жилье состоят порядка 19 тыс. человек, в том числе 2 тыс. многодетных семей.

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