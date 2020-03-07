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Елбасы и Путин обсудили предстоящие встречи

Также они отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов.

Фото : сайт Елбасы7 марта 2020, 15:15

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, включая итоги прошедших недавно российско-турецких переговоров на высшем уровне по сирийскому урегулированию, в ходе которых была подтверждена важная роль "Астанинского процесса".

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч.

В заключение беседы стороны с удовлетворением отметили высокую интенсивность казахстанско-российских политических контактов в текущем году.


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