Нурлан Нигматулин поздравил женщин с 8 Марта

Вы наполняете этот мир своей красотой - спикер Мажилиса.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта, передает zakon.kz.

- От всего сердца поздравляю всех женщин Казахстана с прекрасным весенним праздником – 8 марта! Вы наполняете этот мир своей красотой, согреваете его нежностью, создавая атмосферу уюта и душевного тепла. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, - написал Спикер Мажилиса в своем личном аккаунте в Твиттере.

От всего сердца поздравляю всех женщин Казахстана с прекрасным весенним праздником – 8 марта!

Вы наполняете этот мир своей красотой, согреваете его нежностью, создавая атмосферу уюта и душевного тепла.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/4y8Eewp3PB — Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) March 7, 2020

Нурлан Нигматулин, отметив активное участие женщин во всех сферах жизни казахстанского общества, подчеркнул их особую роль в жизни страны, а также в решение актуальных вопросов современности. По словам Председателя Мажилиса, женщины являются хранительницами семейного очага, но в то же время они вовлечены в политику и экономику, участвуют во всех важнейших процессах, которые происходят в нашей стране.

Спикер Мажилиса напомнил, что сегодня в Мажилисе 30% депутатского корпуса составляют женщины, которые вносят весомый вклад в принятие социальных законопроектов, а также развитие законотворческой деятельности в целом.

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