Пять часов боролись врачи за жизнь малыша, упавшего в септик в Атырауской области
Медики чистили желудок трехлетнего ребенка и пытались восстановить дыхание.
Фото : Pretty 527 марта 2020, 16:48
В Макатском районе трехлетний мальчик упал в канализационный колодец, расположенный во дворе частного дома, сообщает zakon.kz со ссылкой на МСИА "Казинформ".
Отец извлек малыша и попытался привести его в чувство, однако безуспешно. Родители вызвали скорую. Фельдшерам удалось восстановить дыхание ребенка. Затем его доставили в реанимационное отделение районной больницы.
Бригаде медиков потребовалось пять часов, чтобы очистить желудок и другие органы ребенка и привести в сознание, - рассказала заместитель главного врача по лечебной части областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаева.
В настоящее время малыш идет на поправку.
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