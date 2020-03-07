Сборная Казахстана по боксу празднует победу на турнире в Иордании
Казахстанец выступал в категории до 52 килограммов.
Фото : Olympic.kz7 марта 2020, 17:48
В иорданском городе Аммане проходит олимпийский отбор по боксу. Победу празднует Сакен Бибосынов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Боксер выступал в категории до 52 килограммов. Ему противостоял Азат Усеналиев из Кыргызстана. Бибосынов уверенно провел поединок и уже первый раунд выиграл вчистую.
Во втором такого преимущества уже не было – боец из Кыргызстана успешно встречал Сакена. Но итогом противостояния все же стала победа Сакена единогласным решением судей.
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